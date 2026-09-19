Bauru ganhou nesta terça-feira (15) uma nova entidade voltada à organização e representação do Carnaval. A Liga Independente das Agremiações Carnavalescas de Bauru (Liab) chega com a proposta de colocar os próprios carnavalescos no centro das decisões, profissionalizar a gestão das agremiações e ampliar a captação de recursos, inclusive fora do poder público municipal. A entidade já trabalha com foco no Carnaval de 2027.

A iniciativa é liderada por Tobias Terceiro, presidente do Grêmio Recreativo Carnavalesco Estação Primeiro de Agosto. Segundo ele, a criação da Liab surgiu da necessidade de dar mais autonomia e voz às escolas e blocos. "O objetivo é trazer o protagonismo do Carnaval e as rédeas do Carnaval para as mãos do carnavalesco", afirma.

A experiência de Tobias como vice-presidente da Liga das Escolas de Samba e Blocos de Bauru (Liesb), em cerca de três mandatos desde 2019, contribuiu para a criação da nova entidade. Segundo ele, problemas judiciais envolvendo decisões de administrações públicas anteriores prejudicaram a atuação da Liesb. "Entendi que era chegada a hora de fundar uma nova Liga que, com experiência, não passasse pelos mesmos problemas e tivesse uma atuação profissional", destaca.