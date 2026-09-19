Bauru ganhou nesta terça-feira (15) uma nova entidade voltada à organização e representação do Carnaval. A Liga Independente das Agremiações Carnavalescas de Bauru (Liab) chega com a proposta de colocar os próprios carnavalescos no centro das decisões, profissionalizar a gestão das agremiações e ampliar a captação de recursos, inclusive fora do poder público municipal. A entidade já trabalha com foco no Carnaval de 2027.
A iniciativa é liderada por Tobias Terceiro, presidente do Grêmio Recreativo Carnavalesco Estação Primeiro de Agosto. Segundo ele, a criação da Liab surgiu da necessidade de dar mais autonomia e voz às escolas e blocos. "O objetivo é trazer o protagonismo do Carnaval e as rédeas do Carnaval para as mãos do carnavalesco", afirma.
A experiência de Tobias como vice-presidente da Liga das Escolas de Samba e Blocos de Bauru (Liesb), em cerca de três mandatos desde 2019, contribuiu para a criação da nova entidade. Segundo ele, problemas judiciais envolvendo decisões de administrações públicas anteriores prejudicaram a atuação da Liesb. "Entendi que era chegada a hora de fundar uma nova Liga que, com experiência, não passasse pelos mesmos problemas e tivesse uma atuação profissional", destaca.
Entre as prioridades estão o combate ao amadorismo, a implantação de métodos de gestão, planos de trabalho, capacitação, regularização documental, transparência e fortalecimento da comunicação. A Liab também pretende auxiliar as agremiações na elaboração de projetos e na busca por recursos estaduais e federais, além de patrocínios.
Atualmente, integram a entidade a Estação Primeiro de Agosto, o Grêmio Recreativo Carnavalesco Suingue do Caraí e o Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual Flor da Mocidade. A Liab está aberta à adesão de outros grupos. "A Liga não vai ser partidária, mas vai, sim, ser uma entidade política, porque entende o seu papel na construção da defesa do patrimônio cultural e imaterial que é o samba, que é o Carnaval", afirma Tobias.
A relação com o poder público também será um dos focos. A intenção é estabelecer uma interlocução mais equilibrada, com participação efetiva dos representantes do setor nas decisões. "A Liga vem para se colocar como autoridade. No caso do samba e do Carnaval, a Liga tem conhecimento específico e tem pessoas capacitadas para isso", diz. Para ele, a relação deve ser "respeitosa, harmônica, mas que não seja subserviente por parte do carnavalesco".
CARNAVAL ALÉM DOS DESFILES
A proposta da Liab vai além das escolas de samba e pretende reunir blocos, rodas de samba e outros grupos ligados ao Carnaval. Entre as ações previstas estão a criação de um calendário anual, valorização dos artistas, melhores condições de contratação e mecanismos permanentes de fomento à cultura popular.
Para Tobias, o Carnaval não pode ser lembrado somente durante os desfiles. "As escolas de samba estão muito estigmatizadas e só são lembradas na época do Carnaval. Existem muitas outras ações que podem ser desenvolvidas", afirma. Ele também defende maior antecedência na definição de editais, repasses e atividades, além de espaços adequados para desfiles e rodas de samba.
CASA DE BAMBA E TAMBORIM DE OURO
Entre as iniciativas previstas para 2027 estão a retomada da Casa de Bamba, antigo programa de rádio e TV dedicado ao Carnaval, e do Prêmio Tamborim de Ouro, tradicional homenagem aos destaques dos desfiles de Bauru.
As duas iniciativas foram criadas por Tobias Ferreira Gomes, avô de Tobias Terceiro, e posteriormente conduzidas por seu pai, Tobias Ferreira Gomes Filho, o Tuba. Criado em 1976, o Tamborim de Ouro completa 50 anos em 2026.
Para Tobias, a premiação tem importância por reconhecer individualmente os profissionais do Carnaval. "O Tamborim de Ouro é o Oscar do Carnaval de Bauru. Ele dá nome às pessoas. Ele valoriza as pessoas individualmente e os setores individualmente", afirma.
Entre as categorias estão bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. Também estão previstas novidades, como melhor escola, melhor bloco e categorias destinadas aos blocos de rua. A escolha deverá envolver um corpo de analistas e votação popular.
Para preservar a independência do processo, Tobias afirma que não participará diretamente da organização da premiação por sua ligação com as agremiações. "Estou montando uma equipe que vai ter autonomia para gerenciar e tomar as decisões necessárias. Eu não vou interferir na premiação, logicamente, para manter a lisura e a celeridade do processo", explica.
A Liab também pretende transmitir integralmente os dois dias de desfiles de 2027, com equipe especializada e foco nos aspectos técnicos e artísticos. A expectativa é ampliar a visibilidade das agremiações e facilitar a aproximação com patrocinadores.
Embora o lançamento oficial tenha ocorrido na última terça (15), Tobias afirma que a articulação começou há cerca de um ano e meio. A formalização ocorreu após a obtenção do CNPJ. "Nós vamos chegar em 2027 com um trabalho de um ano e meio. Agora é um lançamento simbólico porque o CNPJ ficou pronto", afirma.
A expectativa é construir um modelo de organização com maior participação das agremiações e planejamento durante todo o ano. "O que eu mais acredito é na continuidade. Não tem como cobrar resultados de um trabalho se não for possível dar para ele a oportunidade de continuar", resume Tobias.