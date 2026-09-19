O projeto de coautoria "Escolhemos Triunfar", idealizado pela autora, mentora e terapeuta Laís Pimentel em parceria com a Editora Chave Mestra, será lançado no dia 25 de setembro, às 18h30, no auditório do Teatro Municipal.
A iniciativa reúne 29 histórias reais de transformação, com trajetórias pessoais e profissionais marcadas por desafios, escolhas e recomeços. A proposta é mostrar que o sucesso não acontece de maneira instantânea, mas é resultado de decisões e atitudes construídas ao longo do caminho.
Os relatos apresentam diferentes realidades, passando pela história da manicure que chegou ao topo das vendas, por experiências ligadas ao campo e ao empreendedorismo e por pessoas que enfrentaram o luto, crises e momentos de incerteza até encontrarem novos caminhos e propósitos.
A ideia de Laís Pimentel e da Editora Chave Mestra é romper com a percepção de que existem fórmulas prontas para alcançar o sucesso. Por meio das experiências dos coautores, o livro evidencia também os processos que antecedem as conquistas, como dificuldades, mudanças de mentalidade, decisões e a necessidade de se reinventar.
Entre os temas presentes na obra estão autoconhecimento, propósito, resiliência, liderança e construção de uma vida intencional. Fé, família e empreendedorismo também aparecem como elementos importantes em diferentes trajetórias apresentadas pelos autores.
O livro aborda ainda a construção de legado e o protagonismo de pessoas que, diante das adversidades, decidiram mudar suas próprias histórias.
Mais do que reunir relatos individuais, "Escolhemos Triunfar" busca provocar uma reflexão sobre o significado de realização e sucesso. O ponto em comum entre os 29 capítulos está na decisão de seguir em frente e transformar experiências, inclusive as mais difíceis, em oportunidades para novos começos.
O lançamento oficial no Teatro Municipal reunirá os coautores, convidados e público para a apresentação da obra e das histórias que integram o projeto.