O projeto de coautoria "Escolhemos Triunfar", idealizado pela autora, mentora e terapeuta Laís Pimentel em parceria com a Editora Chave Mestra, será lançado no dia 25 de setembro, às 18h30, no auditório do Teatro Municipal.

A iniciativa reúne 29 histórias reais de transformação, com trajetórias pessoais e profissionais marcadas por desafios, escolhas e recomeços. A proposta é mostrar que o sucesso não acontece de maneira instantânea, mas é resultado de decisões e atitudes construídas ao longo do caminho.

Os relatos apresentam diferentes realidades, passando pela história da manicure que chegou ao topo das vendas, por experiências ligadas ao campo e ao empreendedorismo e por pessoas que enfrentaram o luto, crises e momentos de incerteza até encontrarem novos caminhos e propósitos.