Estamos assistindo, diariamente, a um desfile de conceitos sobre IA e novas aplicações no ambiente corporativo. A cada nova aplicação conhecida fica-se a impressão que não mais “sobreviveremos” corporativamente sem IA. O que não é, ainda, uma verdade absoluta, certo?

O fato a ser observado é que a dinâmica corporativa na qual estivermos inseridos e a velocidade da sua movimentação – competição direta e indireta – é que poderá ditar a nossa demanda por inovação tecnológica. Todas as organizações necessitam manter a sua relevância nos mercados em que atuam visando assegurar sua continuidade.

Algumas empresas e mercados ainda possuem baixa demanda por digitalização e ainda atuam com a transformação digital em velocidade mais lenta comparado com as grandes empresas globais.