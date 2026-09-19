A inteligência artificial já entrou nas escolas e universidades brasileiras. Estudantes usam ferramentas generativas para pesquisar e produzir trabalhos, enquanto professores recorrem a elas no planejamento de aulas. A questão, portanto, deixou de ser se a IA fará parte da educação. Ela já faz. O desafio é decidir como.

Nesse cenário, a aprovação pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) das Diretrizes Orientadoras para a Utilização da Inteligência Artificial na Educação Brasileira representa um passo importante. O mérito está em reconhecer que inovação e responsabilidade precisam caminhar juntas: a tecnologia pode ampliar a aprendizagem, favorecer a acessibilidade e apoiar professores, mas não pode substituir o julgamento, a responsabilidade e a mediação humanas.

Isso exige preparar os estudantes não apenas para usar IA, mas para compreendê-la. Identificar vieses e limitações, verificar fontes, reconhecer conteúdos sintéticos e compreender os riscos da desinformação passam a ser competências essenciais.