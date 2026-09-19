O brasileiro descobriu que o planeta está esquentando, que o clima está mudando e que o futuro pode ser pior do que o passado. A pesquisa ESG e Sustentabilidade no Brasil 2026, do Opinion Box, mostra que 76% da população se preocupa com questões ambientais. O problema é que preocupação, sozinha, não despolui rio, não reduz emissão e não impede empresa de vender discurso verde com embalagem reciclável e consciência descartável.
Os números são contundentes. Oito em cada dez brasileiros consideram o meio ambiente muito importante. Outros 86% acreditam que serão impactados pelas mudanças climáticas nos próximos dez anos. Mais da metade, 57%, já percebeu problemas de saúde relacionados ao clima ou às condições do tempo. A crise deixou de ser uma previsão distante. Está na rua, no calor, na qualidade do ar e na conta que chega.
E o consumidor? Esse também está encurralado. A sustentabilidade influencia decisões de compra, mas o preço continua mandando. Nada menos que 78% já deixaram de comprar um produto sustentável porque era mais caro. Não é necessariamente falta de consciência. É a realidade de quem precisa escolher entre preservar o planeta e preservar o orçamento do mês.
As empresas, naturalmente, adoram falar em ESG. O problema é que metade dos brasileiros acredita que a sustentabilidade é usada principalmente como estratégia de marketing.
Apenas 15% enxergam compromisso real. Não é uma acusação pequena. É um voto de desconfiança em um mercado que aprendeu a transformar responsabilidade ambiental em slogan, selo e campanha publicitária.
O governo também não escapa. Para 58% dos entrevistados, a maior responsabilidade pela preservação da Amazônia é do poder público. A população aparece com 25%. A cobrança está feita, e não há campanha institucional capaz de substituí-la.
Até a inteligência artificial entrou na conta. Seis em cada dez brasileiros sabem que seu uso consome recursos naturais, como água e energia. A tecnologia pode ajudar a enfrentar desafios ambientais, mas não existe inovação sustentável por decreto ou por apresentação de Power Point.
O relatório revela um país preocupado, informado e desconfiado. A população quer soluções, não encenações. Quer empresas coerentes, governos responsáveis e escolhas possíveis.
O planeta não precisa de mais promessas. Precisa de menos desculpas e de resultados.
Jornalista/radialista/filósofo