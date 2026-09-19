O brasileiro descobriu que o planeta está esquentando, que o clima está mudando e que o futuro pode ser pior do que o passado. A pesquisa ESG e Sustentabilidade no Brasil 2026, do Opinion Box, mostra que 76% da população se preocupa com questões ambientais. O problema é que preocupação, sozinha, não despolui rio, não reduz emissão e não impede empresa de vender discurso verde com embalagem reciclável e consciência descartável.

Os números são contundentes. Oito em cada dez brasileiros consideram o meio ambiente muito importante. Outros 86% acreditam que serão impactados pelas mudanças climáticas nos próximos dez anos. Mais da metade, 57%, já percebeu problemas de saúde relacionados ao clima ou às condições do tempo. A crise deixou de ser uma previsão distante. Está na rua, no calor, na qualidade do ar e na conta que chega.

E o consumidor? Esse também está encurralado. A sustentabilidade influencia decisões de compra, mas o preço continua mandando. Nada menos que 78% já deixaram de comprar um produto sustentável porque era mais caro. Não é necessariamente falta de consciência. É a realidade de quem precisa escolher entre preservar o planeta e preservar o orçamento do mês.