Donald Trump, em uma rotina que o coloca entre os piores governos da história dos EUA, demonstra claro desespero diante da queda de sua popularidade.

De olho nas eleições de novembro, ele promete o chamado “dividendo Trump”: um passe de mágica que concederia US$ 5 mil a cada cidadão americano, caso o Partido Republicano conquiste a maioria no Senado e na Câmara.

O custo dessa promessa irresponsável ultrapassaria US$ 1 trilhão aos cofres públicos.