A inteligência artificial já mudou a velocidade das entregas profissionais. Em poucas horas, é possível analisar grandes volumes de informação, estruturar uma proposta, identificar padrões ou desenvolver uma solução que antes exigiria dias.

O ganho de produtividade é inegável. Mas existe uma questão que precisa acompanhar essa transformação: quanto mais confiamos na capacidade da tecnologia de produzir respostas, mais precisamos ser capazes de questioná-las.

O risco não está apenas em a IA errar. Está em deixarmos de perceber quando ela está errada. Um estudo conduzido por Steven Shaw e Gideon Nave, pesquisadores da Wharton School, ajuda a dimensionar esse desafio.