Eu estava aqui em Praia Grande, SP, pensando nos gastos do governo federal brasileiro com esse programa de Bolsa Família, que consome mais de 13 bilhões de reais por mês, e dizem que para ter direito cada familiar ganhar uns 218,00/mês!

Então, com tantos moradores de ruas, eles não recebem esse benefício? Ou será que esse benefício vai para quem?

Quantas famílias recebem por mês esse direito de contrapartida dos nossos impostos!