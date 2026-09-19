Eu estava aqui em Praia Grande, SP, pensando nos gastos do governo federal brasileiro com esse programa de Bolsa Família, que consome mais de 13 bilhões de reais por mês, e dizem que para ter direito cada familiar ganhar uns 218,00/mês!
Então, com tantos moradores de ruas, eles não recebem esse benefício? Ou será que esse benefício vai para quem?
Quantas famílias recebem por mês esse direito de contrapartida dos nossos impostos!
Será que esses beneficiados não querem trabalhar e receber os seus salários!
Ou será ainda que tem esses movimentos sem terra e sem moradias ou dos redutos....
Vamos pedir auditoria ampla e irrestrita... E também será que quem recebe esses benefícios ainda apostam nas Bets é jogos de azar...compra de bebidas e cigarros...
Sem mais e no aguardo...
Saudações.