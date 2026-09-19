19 de setembro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
OPINIÃO

Bolsa família

Por Ricardo Ferreira |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Eu estava aqui em Praia Grande, SP, pensando nos gastos do governo federal brasileiro com esse programa de Bolsa Família, que consome mais de 13 bilhões de reais por mês, e dizem que para ter direito cada familiar ganhar uns 218,00/mês!

Então, com tantos moradores de ruas, eles não recebem esse benefício? Ou será que esse benefício vai para quem?

Quantas famílias recebem por mês esse direito de contrapartida dos nossos impostos!

Será que esses beneficiados não querem trabalhar e receber os seus salários!

Ou será ainda que tem esses movimentos sem terra e sem moradias ou dos redutos....

Vamos pedir auditoria ampla e irrestrita... E também será que quem recebe esses benefícios ainda apostam nas Bets é jogos de azar...compra de bebidas e cigarros...

Sem mais e no aguardo...

Saudações.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários