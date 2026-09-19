Setembro é o mês mundial de prevenção ao suicídio. Estamos no Setembro Amarelo, e o tema de 2026 é "Escutar é estar presente" - promovido pelo Centro de Valorização da Vida (CVV). No Rio, o Cristo Redentor se acende em amarelo, a cor da esperança. Mas antes da esperança, o fato: a OMS contabiliza 727 mil mortes por suicídio em um ano - terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. No Brasil foram 16.533 em 2025: quarenta e cinco por dia, uma vida a cada trinta e poucos minutos. Entre crianças e jovens, a taxa cresceu 6% ao ano de 2011 a 2022, contra 3,7% na população geral (Fiocruz/Harvard). Não são estatísticas: são cadeiras vazias na sala de aula, na mesa do jantar, no banco da igreja.

Elias, o profeta do fogo, sentou-se debaixo do zimbro e pediu a morte: "Basta! Tira a minha vida" (1Rs 19.4). Deus não o repreendeu. Deus lhe deu sono, pão, água e uma voz mansa e suave. Leia de novo: antes do sermão, o pão; antes da doutrina, o descanso; antes da correção, o cuidado. Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Jonas pediu para morrer. Paulo confessou: "desesperamos até da própria vida" (2Co 1.8). O desespero já dormiu na casa dos santos.

O Salmo 42 não maquia nada: "minhas lágrimas têm sido o meu alimento", "um abismo chama outro abismo" (42.3,7). Mas o salmista faz algo decisivo - para de se ouvir e começa a se falar: "Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus!" (42.11). Foi aí que Lloyd-Jones, médico antes de pastor, localizou a cura da depressão espiritual: quase toda infelicidade nasce de escutar a nós mesmos em vez de pregar à nossa alma. E ele, que era clínico, nunca negou as causas físicas - há tristezas que pedem teologia e outras que pedem tratamento. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, conheceu "pela mais penosa experiência" a depressão profunda, e escreveu que o ferrolho que tranca a porta da esperança só cede a uma mão vinda do céu. A Torá já havia alertado: "Escolhe a vida" (Dt 30.19). E o Talmude (Sanhedrin 4.5) ensina que quem salva uma única vida salva um mundo inteiro; salvar uma vida suspende quase todos os mandamentos.