A liturgia deste 25º domingo do tempo comum nos apresenta uma verdade consoladora: Deus deseja a salvação de todos e oferece a sua graça até o último instante da vida. O que importa não é apenas quando começamos a caminhar com o Senhor, mas acolher o seu chamado e perseverar até o fim.

No Evangelho (Mt 20,1-16a), Jesus compara o Reino dos Céus a um patrão que sai em diferentes horas do dia para chamar trabalhadores para a sua vinha. Alguns são chamados de madrugada, outros às nove horas, ao meio-dia, às três da tarde e, finalmente, às cinco horas. No final do dia, todos recebem a mesma recompensa: uma moeda de prata.

Podemos compreender essa moeda de prata como uma imagem da salvação eterna. Há pessoas que, desde crianças, são chamadas a viver na fé; outras descobrem o Senhor na juventude; outras somente na idade adulta; e há ainda aquelas que se convertem já na velhice ou nas últimas horas da vida. O importante é que respondam ao chamado de Deus.