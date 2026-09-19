Neste sábado (19), a partir das 18h, o Noroeste vai para o tudo ou nada no jogo decisivo das quartas de final da Copa Paulista, diante do Primavera, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, valendo vaga na semifinal da competição. No primeiro duelo, em Indaiatuba, o Alvirrubro abriu 2 a 0, mas cedeu o empate em 2 a 2 para os donos da casa. Em caso de um novo empate, a decisão no Alfredão irá direto para os pênaltis. Para contar com a sua torcida, o Norusca abriu vendas de ingressos e fez uma parceria importante com entidades assistenciais de Bauru (veja abaixo).

O Alvirrubro e o Fantasma de Indaiatuba se enfrentaram poucas vezes na história. Em todas as competições oficiais, foram disputados apenas 8 jogos, com vantagem de 4 vitórias do Noroeste, 3 empates e 1 triunfo do Primavera.

De acordo com o clube, parte dos valores dos ingressos vendidos durante a semana será destinada a quatro instituições que desenvolvem trabalhos importantes na cidade. São elas o Centro de Valorização da Criança (Cevac), Instituto FloRir, a Associação de Equoterapia e Acolhimentos Assistenciais de Bauru e o Lar Escola Rafael Maurício. A ação noroestina tem parceria com a Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região (AEAPS).