Neste sábado (19), a partir das 18h, o Noroeste vai para o tudo ou nada no jogo decisivo das quartas de final da Copa Paulista, diante do Primavera, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, valendo vaga na semifinal da competição. No primeiro duelo, em Indaiatuba, o Alvirrubro abriu 2 a 0, mas cedeu o empate em 2 a 2 para os donos da casa. Em caso de um novo empate, a decisão no Alfredão irá direto para os pênaltis. Para contar com a sua torcida, o Norusca abriu vendas de ingressos e fez uma parceria importante com entidades assistenciais de Bauru (veja abaixo).
O Alvirrubro e o Fantasma de Indaiatuba se enfrentaram poucas vezes na história. Em todas as competições oficiais, foram disputados apenas 8 jogos, com vantagem de 4 vitórias do Noroeste, 3 empates e 1 triunfo do Primavera.
De acordo com o clube, parte dos valores dos ingressos vendidos durante a semana será destinada a quatro instituições que desenvolvem trabalhos importantes na cidade. São elas o Centro de Valorização da Criança (Cevac), Instituto FloRir, a Associação de Equoterapia e Acolhimentos Assistenciais de Bauru e o Lar Escola Rafael Maurício. A ação noroestina tem parceria com a Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região (AEAPS).
Nesta ação, o clube mantém a promoção "Todos Pagam Meia", por R$ 40, com vendas até sexta-feira (18), exclusivamente nos endereços destas entidades. De acordo com o clube, a secretaria do Esporte Clube Noroeste, desta vez, não realizará a venda de ingressos desta promoção.
VENDA PROMOCIONAL
CEVAC - Centro de Valorização da Criança; Endereço - Rua Alziro Zarur, 13-10 - Núcleo Residencial Presidente Geisel
Instituto FloRir; Endereços - Praça Dom Pedro II (Rua Bandeirantes), 3-51 - Centro; Rua Conselheiro Antônio Prado, 5-47 - Centro; e Avenida Getúlio Vargas, 4-7.
Centro de Equoterapia Bauru; Endereços - Rua Azarias Leite, 8-15 - Centro; Rua Irmã Lucila Surugi, 2-48 - Mary Dota; e Avenida José Henrique Ferraz, 7-15 - Jardim Terra Branca.
Lar Escola Rafael Maurício; Endereço - Avenida Nuno de Assis, 20-120.
VENDA NA SECRETARIA DO NOROESTE
Na secretaria do Esporte Clube Noroeste, os ingressos seguirão os valores normais da partida. Para as arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto, o ingresso custará R$ 80. Na Arquibancada Central, a inteira será de R$ 100, enquanto, no setor Cadeira Coberta, o ingresso inteiro custará R$ 200. A sede social do clube fica na rua Benedito Eleutério, 4-10, Vila Pacífico, em Bauru.
SETOR VISITANTE
A promoção "Todos Pagam Meia" não é válida para o setor destinado à torcida do Primavera, informou o Noroeste em nota. Para os visitantes, o ingresso inteiro custará R$ 80, enquanto a meia-entrada será de R$ 40 para quem tiver direito ao benefício conforme a legislação vigente, mediante comprovação quando exigida.