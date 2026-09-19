A Arena ABDA, em Bauru, será palco neste sábado (19) do 6º Torneio Regional Petiz a Sênior - Troféu Prof. Galiano Turi Neto, da 3ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP). A competição será realizada na piscina coberta de 50 metros e reunirá 287 atletas de nove entidades. A equipe anfitriã ABDA terá a maior delegação do torneio, com 133 atletas, sendo 71 do masculino e 62 do feminino. A entrada é gratuita para o público.

Além da disputa regional, o evento também será válido como seletiva para o Troféu Kim Mollo, na cidade de Mococa (SP), uma das principais competições da natação de base do Estado de São Paulo. O Torneio Regional deste sábado reúne os melhores nadadores paulistas das categorias Petiz, Infantil e Juvenil, e a Seletiva tem como objetivo definir os atletas que irão compor a Seleção Paulista na competição.

O Torneio deste sábado terá duas etapas. Pela manhã, o aquecimento está programado para acontecer das 7h às 8h20, com início das provas às 8h30. Na parte da tarde, o aquecimento terá início 30 minutos após o encerramento da primeira etapa, enquanto as provas começarão duas horas após o término da etapa da manhã.