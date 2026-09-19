A pressa, a impaciência e o desrespeito às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) estão no centro das ações educativas da Semana Nacional de Trânsito 2026 em Bauru. Com atividades entre os dias 18 e 25 de setembro, programação pretende chamar a atenção para comportamentos cotidianos que podem comprometer a segurança e limitar o direito de ir e vir de outras pessoas. A mobilização nacional deste ano tem como tema "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas". Em Bauru, a Emdurb, por meio do Setor de Educação para o Trânsito e Mobilidade, promove ações em parceria com órgãos públicos e empresas. Uma das iniciativas foi desenvolvida em conjunto com a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Comude).
'Dê espaço ao respeito'
A campanha "Dê espaço ao respeito" utiliza cadeiras de rodas nas vagas do Estacionamento Rotativo para representar pessoas que dependem da acessibilidade. As cadeiras receberão cartazes com frases frequentemente usadas por motoristas para justificar o estacionamento irregular, como "É só 1 minuto", "Fui ali e já volto", "Volto rapidinho" e "Não tinha outra vaga".
A ideia é transformar essas justificativas em instrumentos de conscientização. A mensagem principal da ação será: "Essa vaga todos querem usar, mas essa 'cadeira' não!" A proposta parte da compreensão de que uma vaga reservada não é apenas um espaço demarcado no asfalto. Para uma pessoa com deficiência, encontrá-la ocupada indevidamente pode significar não conseguir estacionar, acessar um estabelecimento ou realizar determinada atividade.
"Para você, pode ser só uma vaga. Para quem precisa, pode ser o único caminho para chegar", destaca a campanha, que busca reforçar conceitos como cidadania, autonomia, dignidade e direito de acesso.
Programação em Bauru
A campanha sobre vagas para PcD começa no dia 18 de setembro, das 9h às 11h30, na Praça Rui Barbosa, quarteirão 1, durante a Mostra Cultural. As demais ações ocorrerão em unidades da Paschoalotto: no dia 22, das 9h às 13h, na unidade da avenida Nações Unidas, 9-26; no dia 23, das 13h30 às 14h30, na rua Professor Durval Guedes de Azevedo; no dia 24, no mesmo horário, na rua Agenor Meira, 12-40; e no dia 25, das 13h30 às 14h30, na unidade Contact Center, na rua João Baptista Filho, 1-65.
Também no dia 18, das 9h às 12h, a Praça Rui Barbosa receberá a Mostra Cultural da Semana Nacional de Trânsito. A programação terá minicircuito de bicicletas para estudantes de até 9 anos, viaturas da Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Sest Senat, além de simuladores dos efeitos do sono, álcool e drogas.
O público também poderá participar de troca de livros com a biblioteca móvel, conferir peças do acervo histórico municipal, receber orientações sobre prevenção à dengue, microempresas e o Programa Emprega Bauru, além de visitar exposições de animais biológicos e taxidermizados, brinquedos infláveis e ações de doação de mudas.
A programação reúne Prefeitura de Bauru, Polícias Militar e Rodoviária, Detran, Sest/Senat e ViaRondon, além das secretarias municipais de Assistência Social; Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação; Educação; Esportes e Lazer; Meio Ambiente e Bem-Estar Animal; Saúde e Infraestrutura.