A pressa, a impaciência e o desrespeito às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) estão no centro das ações educativas da Semana Nacional de Trânsito 2026 em Bauru. Com atividades entre os dias 18 e 25 de setembro, programação pretende chamar a atenção para comportamentos cotidianos que podem comprometer a segurança e limitar o direito de ir e vir de outras pessoas. A mobilização nacional deste ano tem como tema "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas". Em Bauru, a Emdurb, por meio do Setor de Educação para o Trânsito e Mobilidade, promove ações em parceria com órgãos públicos e empresas. Uma das iniciativas foi desenvolvida em conjunto com a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Comude).

'Dê espaço ao respeito'

A campanha "Dê espaço ao respeito" utiliza cadeiras de rodas nas vagas do Estacionamento Rotativo para representar pessoas que dependem da acessibilidade. As cadeiras receberão cartazes com frases frequentemente usadas por motoristas para justificar o estacionamento irregular, como "É só 1 minuto", "Fui ali e já volto", "Volto rapidinho" e "Não tinha outra vaga".