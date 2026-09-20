Pioneiro entre as cooperativas do sistema Unimed ao adquirir, em 2019, o primeiro robô Da Vinci Xi, o Hospital Unimed Bauru (HUB) recebeu recentemente o segundo exemplar do equipamento, um dos mais avançados do mundo para cirurgias minimamente invasivas e procedimentos de alta complexidade.
Com a chegada do novo robô, o HUB se consolida como o único hospital de todo o Sistema Unimed a contar com dois desses equipamentos, firmando seu investimento contínuo em inovação tecnológica e qualidade assistencial.
"A cirurgia robótica é uma modalidade que veio para ficar. Ela já é uma realidade no nosso hospital e tem elevado ainda mais a experiência no centro cirúrgico, proporcionando avanços importantes na medicina. Com a aquisição do segundo robô, a Unimed Bauru irá ampliar ainda mais o alcance dessa tecnologia", frisou Marcus Vinícius Marques, presidente da cooperativa.
MAIS CIRURGIAS
Com dois robôs em operação, o hospital irá dobrar sua capacidade de realização de cirurgias robóticas, ampliando o atendimento à população com a mesma qualidade e responsabilidade no cuidado ao paciente que consolidaram a unidade como referência. Desde a instalação do primeiro equipamento, em 2020, já foram realizadas 2.627 cirurgias robóticas no HUB, que se tornou também polo de capacitação médica na área.
As especialidades com maior volume de procedimentos são Urologia, seguida por Cirurgia do Aparelho Digestivo, Ginecologia e Obstetrícia, além de Cirurgia Torácica, Oncológica e Pediátrica. O centro cirúrgico do HUB está em obras para receber o robô. Em breve, ele já estará instalado para dar início às cirurgias.
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DA VINCI XI E SEUS BENEFÍCIOS
O Da Vinci Xi é composto por três estruturas principais: um console cirúrgico, de onde o médico comanda os movimentos; um carro do paciente, equipado com os braços robóticos; e uma torre de visão em alta definição 3D.
Dentre os recursos do sistema estão instrumentação avançada, visão computacional e a imagem de fluorescência Firefly®, que permite ao cirurgião enxergar estruturas anatômicas invisíveis a olho nu, além da movimentação integrada da mesa cirúrgica, que traz maior eficiência e otimização dentro da sala.
Aos pacientes, as principais vantagens da cirurgia robótica estão no menor tempo de internação, menos dor na fase pré-operatória, além da redução do sangramento e recuperação mais rápida.