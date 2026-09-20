Pioneiro entre as cooperativas do sistema Unimed ao adquirir, em 2019, o primeiro robô Da Vinci Xi, o Hospital Unimed Bauru (HUB) recebeu recentemente o segundo exemplar do equipamento, um dos mais avançados do mundo para cirurgias minimamente invasivas e procedimentos de alta complexidade.

Com a chegada do novo robô, o HUB se consolida como o único hospital de todo o Sistema Unimed a contar com dois desses equipamentos, firmando seu investimento contínuo em inovação tecnológica e qualidade assistencial.

"A cirurgia robótica é uma modalidade que veio para ficar. Ela já é uma realidade no nosso hospital e tem elevado ainda mais a experiência no centro cirúrgico, proporcionando avanços importantes na medicina. Com a aquisição do segundo robô, a Unimed Bauru irá ampliar ainda mais o alcance dessa tecnologia", frisou Marcus Vinícius Marques, presidente da cooperativa.