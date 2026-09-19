O Centro Paula Souza, que administra as Fatec e Etec, está com inscrições abertas para mais de 3 mil vagas de cursos técnicos gratuitos na modalidade EaD (Ensino à Distância) para o primeiro semestre de 2027.

Estudantes podem optar entre os cursos de Administração, Comércio, Secretariado, Desenvolvimento de Sistemas, Transações Imobiliárias e Guia de Turismo, além da Especialização Técnica em Gestão de Projetos, em Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). As inscrições devem ser realizadas até as 20h do dia 3 de novembro, exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br, mediante pagamento de taxa de R$ 50. A prova será aplicada em 6 de dezembro.

Na modalidade, as atividades acontecem principalmente pela internet. Os estudantes são organizados em turmas virtuais e desenvolvem atividades a em um ambiente virtual de aprendizagem próprio. Por meio de recursos tecnológicos, os cursos contam com textos, vídeos, atividades e acompanhamento de professores mediadores.