O Centro Paula Souza, que administra as Fatec e Etec, está com inscrições abertas para mais de 3 mil vagas de cursos técnicos gratuitos na modalidade EaD (Ensino à Distância) para o primeiro semestre de 2027.
Estudantes podem optar entre os cursos de Administração, Comércio, Secretariado, Desenvolvimento de Sistemas, Transações Imobiliárias e Guia de Turismo, além da Especialização Técnica em Gestão de Projetos, em Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). As inscrições devem ser realizadas até as 20h do dia 3 de novembro, exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br, mediante pagamento de taxa de R$ 50. A prova será aplicada em 6 de dezembro.
Na modalidade, as atividades acontecem principalmente pela internet. Os estudantes são organizados em turmas virtuais e desenvolvem atividades a em um ambiente virtual de aprendizagem próprio. Por meio de recursos tecnológicos, os cursos contam com textos, vídeos, atividades e acompanhamento de professores mediadores.
Também são realizados encontros on-line, combinando momentos síncronos com atividades que permitem ao aluno flexibilizar os estudos de acordo com a rotina, respeitando o calendário do curso.Durante o período de aprendizagem, o estudante tem acesso a uma unidade da Etec, que serve como polo de referência para a realização dos exames ao final de cada semestre.
COMO SE INSCREVER
Para fazer a inscrição, o candidato deve acessar o site oficial, criar um cadastro com CPF e senha de segurança, preencher a ficha eletrônica, o relatório socioeconômico e escolher o curso e a unidade de estudo desejada. A inscrição para fazer a prova só terá validade após o pagamento da taxa de participação, via boleto bancário, internet banking ou através da ferramenta getnet com cartão de crédito pelo próprio site. A confirmação da inscrição será enviada por e-mail em até 10 dias após o pagamento da taxa.
Candidatos que precisam de atendimento diferenciado e Pessoas com Deficiência (PCDs) deverão se inscrever entre 2 e 30 de setembro, o resultado desta análise será divulgado no dia 6 de outubro, com possibilidade de recurso entre 7 e 13 de outubro. O resultado dos recursos será divulgado em 21 de outubro.
Já aqueles que solicitaram o benefício da redução da taxa de inscrição deverão aguardar o resultado da análise, que será divulgado a partir das 15h do dia 15 de setembro, para se inscrever no processo seletivo. A concessão do benefício não substitui a inscrição, que deverá ser concluída pelo candidato. Quem receber o pedido com resposta indeferida poderá apresentar recurso entre 16 e 17 de setembro. A resposta ao recurso será disponibilizada no dia 29 de setembro.
Quem pode se inscrever
Para os cursos técnicos, o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do Ensino Médio. Quem concluiu ou está cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou realizou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) precisa apresentar ao menos um destes documentos: Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou declaração de matrícula a partir do 2º termo da EJA; dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA/CEEJA; boletim de aprovação do Encceja emitido pelo Ministério da Educação (MEC) ou certificado de aprovação em duas áreas de estudos avaliadas pelo Encceja. Para o curso de Especialização em Gestão de Projetos é necessário ter concluído curso técnico ou superior até 10/01/2027.
INCLUSÃO SOCIAL
Entre as políticas adotadas pelo CPS para ampliar o acesso às Etecs, está o Sistema de Pontuação Acrescida, que consiste no acréscimo de pontos à nota final obtida no processo seletivo. Neste caso, o benefício concede bônus de 3% a candidatos pretos e pardos e 10% àqueles que cursaram integralmente o Ensino Fundamental II em escola pública.
Quando o estudante se enquadra nas duas condições, o acréscimo chega a 13%. A nota final para os Cursos de Especialização não prevê pontuação acrescida. O processo seletivo também prevê solicitação de condições especiais para candidatos com deficiência, mediante envio de laudo médico, e o uso do nome social para candidatos transgêneros, mediante indicação no formulário e apresentação da documentação exigida.
Em caso de dúvidas, o candidato pode acessar o "Fale Conosco" do site vestibulinho.etec.sp.gov.br e encaminhar uma mensagem ou entrar em contato com a Central de Informações ao Candidato pelos telefones: (11) 3471-4071, para Capital e Grande São Paulo, e 0800 772 2829 para demais localidades. Todos os detalhes sobre o Vestibulinho estão disponíveis no Manual do Candidato e na portaria que estabelece as normas do processo seletivo. Todas as informações estão disponíveis no site www.vestibulinho.etec.sp.gov.br/documentos/portaria.asp.
CURSOS TÉCNICOS
- Administração: 780 vagas, duração de três semestres.
- Comércio: 120 vagas, duração de três semestres.
- Desenvolvimento de Sistemas: 720 vagas, duração de três semestres.
- Secretariado: 180 vagas, duração de três semestres.
- Guia de Turismo: 540 vagas, duração de dois semestres.
- Transações Imobiliárias: 600 vagas, duração de dois semestres.
ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA
- Gestão de Projetos:
540 vagas, duração de um semestre.
Confira o calendário do Vestibulinho das Etecs:
- Até 3 de novembro: Inscrições para o Vestibulinho
- Até 30 de setembro: Inscrição dos candidatos que precisam de atendimento diferenciado e PCDs
- 2 de dezembro: Divulgação dos locais de prova
- 6 de dezembro: Exame
- 11 de janeiro de 2027:
DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL
- A matrícula será on-line, e o candidato classificado deverá acompanhar exclusivamente por e-mail a possível convocação.