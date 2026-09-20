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IMPRENSA

Dia Mundial do Jornalismo mobiliza 100 organizações no Brasil

Redação
| Tempo de leitura: 4 min
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Getty Images
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Mais de 100 veículos, entidades e profissionais já se inscreveram no Brasil para participar do Dia Mundial do Jornalismo, celebrado em 28 de setembro. A mobilização brasileira, articulada pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), conta neste ano também com a participação da Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER). Outras entidades do setor já manifestaram interesse em aderir e devem formalizar sua participação nesta semana.

O número representa um recorde de participação brasileira na campanha. Alguns veículos inscritos já preparam iniciativas próprias para marcar a data, com distribuição especial de material impresso, ações nas redes sociais, conteúdos editoriais e outras atividades voltadas ao público.

Ainda há tempo para participar. Veículos, entidades, jornalistas, professores, estudantes e universidades podem fazer a inscrição gratuitamente. Após o cadastro, o participante recebe por e-mail os materiais preparados para a campanha, prontos para publicação ou adaptação aos diferentes canais.

O conjunto inclui anúncios para mídia impressa e digital, banners, vídeos, peças para redes sociais, cartoons e artigos de opinião, além de outros conteúdos desenvolvidos para mostrar o valor do jornalismo e aproximar o público do trabalho realizado nas redações.

POR QUE DIA MUNDIAL DO JORNALISMO?

A campanha nasceu internacionalmente como World News Day. Uma tradução literal poderia resultar em "Dia Mundial da Notícia" ou "Dia Mundial das Notícias". No Brasil, porém, a campanha adotou, há quatro anos, o nome Dia Mundial do Jornalismo, por traduzir melhor seu propósito.

A iniciativa não celebra apenas a notícia como produto final. Ela procura mostrar o trabalho realizado para produzir informação jornalística, os profissionais envolvidos, os métodos utilizados e a estrutura necessária para manter essa atividade.

O nome brasileiro também reforça um dos principais objetivos da mobilização: mostrar o valor do jornalismo para a sociedade e a necessidade de criar condições para sua sustentabilidade.

Produzir jornalismo exige recursos, profissionais qualificados, tempo, tecnologia e estruturas capazes de sustentar apuração, reportagem, fotografia, edição, checagem, análise de dados, revisão e distribuição. Esse processo ocorre todos os dias, antes de cada reportagem chegar ao público.

Por isso, o Dia Mundial do Jornalismo procura mostrar não apenas o que o jornalismo publica, mas como ele trabalha, por que seus métodos importam e por que sua sustentabilidade interessa à sociedade.

MAIS DO QUE UMA DATA NO CALENDÁRIO

A mobilização ocorre em um período de pressão sobre as democracias e sobre a liberdade de expressão em várias partes do mundo.

O Democracy Report 2026, produzido pelo V-Dem Institute, da Universidade de Gotemburgo, mostra uma realidade alarmante: três em cada quatro habitantes vivem hoje sob autocracias. O levantamento calcula que 74% da população mundial, cerca de 6 bilhões de pessoas, vivem em regimes autocráticos. Apenas 26% vivem em democracias.

O relatório também identifica retrocessos em democracias consolidadas e registra ataques generalizados às liberdades de expressão e de imprensa. Há, segundo o estudo, 44 países em processos de autocratização. Eles concentram 41% da população mundial, cerca de 3,4 bilhões de pessoas. Apenas 18 países vivem processos de democratização.

Nesse cenário, celebrar o jornalismo deixa de ser apenas uma efeméride profissional. A informação apurada permite acompanhar governos, fiscalizar instituições, conhecer diferentes realidades e tomar decisões sobre questões presentes na vida cotidiana.

O acesso ao jornalismo também participa da defesa das liberdades, dos direitos, do debate público e da busca por maior igualdade social.

COMO FUNCIONA O JORNALISMO

A campanha brasileira deste ano procura abrir as portas desse trabalho para o público.

Antes de uma notícia chegar ao jornal, à revista, ao site, ao rádio, à televisão ou às redes sociais, existe um processo. Profissionais apuram fatos, entrevistam pessoas, consultam documentos, confrontam versões, verificam informações, analisam dados, contextualizam acontecimentos, editam textos e imagens e revisam o conteúdo antes da publicação.

Quando um erro acontece, o trabalho também continua. A informação precisa ser revista, corrigida e explicada ao público.

Esse conjunto de técnicas, procedimentos, princípios éticos e responsabilidades forma um método próprio do jornalismo. A tecnologia pode auxiliar várias etapas, mas a responsabilidade editorial permanece vinculada aos profissionais e às organizações responsáveis pela publicação.

A campanha procura tornar esse processo mais conhecido. Os conteúdos preparados no Brasil abordam apuração, checagem, edição, correção de erros, fotojornalismo, jornalismo local, sustentabilidade, democracia, liberdade de expressão e os impactos das novas tecnologias sobre a informação.

UMA CAMPANHA GLOBAL

O Dia Mundial do Jornalismo reúne neste ano mais de mil redações e organizações em mais de 100 países. Jornais, revistas, sites, emissoras e outras organizações participam de uma mesma mobilização, apesar das diferenças de idioma, tamanho, público e modelo de negócio.

A participação cresce a cada edição e mostra uma preocupação compartilhada por diferentes segmentos do setor: o jornalismo precisa demonstrar seu valor ao público e encontrar formas sustentáveis de continuar produzindo informação de interesse público.

No Brasil, a participação recorde amplia esse movimento. A ANJ e a ANER integram a campanha, enquanto outras entidades já manifestaram interesse em aderir nesta semana.

AINDA DÁ TEMPO DE PARTICIPAR

Veículos impressos e digitais, emissoras, organizações jornalísticas, entidades, jornalistas, professores, estudantes e universidades ainda podem fazer parte da campanha.

A participação permite diferentes formatos. Cada veículo pode publicar os materiais recebidos, desenvolver ações próprias, reservar espaços em suas edições, produzir conteúdos especiais ou promover atividades nas redes sociais.

Universidades e cursos de comunicação também podem realizar debates, aulas, oficinas e outras atividades com estudantes.

A inscrição é gratuita. Após o cadastro, os materiais são enviados por e-mail para utilização durante a campanha. 

Dia Mundial do Jornalismo 2026 

28 de setembro

Inscrições e informações: worldnewsday.org

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