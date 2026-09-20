Mais de 100 veículos, entidades e profissionais já se inscreveram no Brasil para participar do Dia Mundial do Jornalismo, celebrado em 28 de setembro. A mobilização brasileira, articulada pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), conta neste ano também com a participação da Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER). Outras entidades do setor já manifestaram interesse em aderir e devem formalizar sua participação nesta semana.

O número representa um recorde de participação brasileira na campanha. Alguns veículos inscritos já preparam iniciativas próprias para marcar a data, com distribuição especial de material impresso, ações nas redes sociais, conteúdos editoriais e outras atividades voltadas ao público.

Ainda há tempo para participar. Veículos, entidades, jornalistas, professores, estudantes e universidades podem fazer a inscrição gratuitamente. Após o cadastro, o participante recebe por e-mail os materiais preparados para a campanha, prontos para publicação ou adaptação aos diferentes canais.