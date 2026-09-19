Quando vejo alguém se portando de maneira grosseira e arrogante, me pego pensando no que sustenta sua atitude - um trauma, uma insegurança, algo que o autoriza capaz de se sentir no topo, acima de qualquer suspeita. Quão contraditório é seu discurso, elaborado sem a percepção da própria areia movediça que se encontra, e se percebesse sua fração equivocada, estabeleceria um elo com a lógica de sua atitude - e sentiria vergonha.

Enquanto atendo meus pacientes vivencio a construção de uma identidade que se percebe, e diante das fragilidades, sintomas, dores, alegrias e comemorações de conquistas que lhes foram caras, me dou conta de que a nossa sensibilidade extravasa a partir do momento que ressaltamos aquilo que ainda se encontra desconhecido em nós, atribuindo um valor simbólico que não é resultado somente do que vivemos, mas do que fazemos com nossas vivências. E diante das injustiças, agressões implícitas, inveja, julgamentos, egoísmos, transformamos aspectos da natureza humana – sofrimentos, vicissitudes.

No exercício da entrega e da fragilidade, coisas extraordinárias, vezes difíceis, acontecem numa sessão de análise.

Nossas ações estão sempre interligadas – no acolhimento, na simplicidade, humildade, e podem se transformar em arrogância, soberba, desmoralização, cisões, quando somos confrontados pelo outro que nos assombra. E se não revisitamos a origem e a formação dos nossos sintomas, continuamos defendidos e arrogantes.