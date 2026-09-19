19 de setembro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Duas desistências alteram lista de candidatos por Bauru

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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JC Imagens

Desistências

Dois candidatos a deputado federal por Bauru desistiram da campanha nos últimos dias. Trata-se de Ricardo Crepaldi (Democrata) e Nelson Dabus (PSDB). Com isso, Bauru conta agora com 23 candidatos - 13 a federal e 10 a estadual.

Veja relação a seguir.

Deputado federal por Bauru

1- Eduardo Borgo (Novo)

2- Dr. Raul (Cidadania)

3- André Maldonado (PP)

4- Rodrigo Agostinho (PSB)

5- Capitão Augusto (PL)

7- Natalino da Pousada (PDT)

8- Dário Dudario (PSD)

9- Ricardo Amantini Filho (União)

10- Adriana Perfeito (Avante)

11- Graziela Galvão (PL)

12- Anilde Branca (Republicanos)

13- Paulo Lago (PCO)

Deputado estadual por Bauru

1- Junior Rodrigues (PSD)

2- Estela Almagro (PT)

3- Junior Lokadora (Podemos)

4- Anderson Prado (MDB)

5- Lúcia Rosim (PSD)

6- Thaís Viotto (PSB)

7- Poeta (PSDB)

8- Thiago Lira (PRD)

9- Marcela Afonso (Solidariedade)

10 - Ivo Leite (Cidadania)

Café com eleição

O programa Café com Política desta sexta (18) recebeu a candidata a deputada estadual Marcela Afonso (Solidariedade) e o candidato a deputado federal Eduardo Borgo (Novo). Marcela apresenta sua candidatura como continuidade de uma trajetória familiar. É filha do vereador Marcelo Afonso (PSD) e neta de Salvador Afonso, ex-vereador por cinco mandatos. Ela afirma que cresceu acompanhando a política e que pretende somar sua atuação à do pai. É a primeira eleição que ela disputa.

Perfil fiscalizador

Já Eduardo Borgo tem sua candidatura à Câmara Federal calcada na experiência política de muitos anos e na pegada do mandato de vereador: ele apresenta como diferenciais a experiência legislativa, a atuação fiscalizatória incisiva e o conhecimento jurídico (é advogado). Borgo faz críticas e denúncias sobre atos do governo municipal de Bauru desde a legislatura anterior e é o autor das denúncias da Comissão Processsante (CP) aberta na Câmara contra a prefeita Suéllen Rosim (PSD) devido ao escândalo do lixo.

Conheça os candidatos

Para ter acesso às entrevistas dos candidatos e candidatas na íntegra, acesse o Youtube do JCNET.

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