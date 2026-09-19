Desistências
Dois candidatos a deputado federal por Bauru desistiram da campanha nos últimos dias. Trata-se de Ricardo Crepaldi (Democrata) e Nelson Dabus (PSDB). Com isso, Bauru conta agora com 23 candidatos - 13 a federal e 10 a estadual.
Veja relação a seguir.
Deputado federal por Bauru
1- Eduardo Borgo (Novo)
2- Dr. Raul (Cidadania)
3- André Maldonado (PP)
4- Rodrigo Agostinho (PSB)
5- Capitão Augusto (PL)
7- Natalino da Pousada (PDT)
8- Dário Dudario (PSD)
9- Ricardo Amantini Filho (União)
10- Adriana Perfeito (Avante)
11- Graziela Galvão (PL)
12- Anilde Branca (Republicanos)
13- Paulo Lago (PCO)
Deputado estadual por Bauru
1- Junior Rodrigues (PSD)
2- Estela Almagro (PT)
3- Junior Lokadora (Podemos)
4- Anderson Prado (MDB)
5- Lúcia Rosim (PSD)
6- Thaís Viotto (PSB)
7- Poeta (PSDB)
8- Thiago Lira (PRD)
9- Marcela Afonso (Solidariedade)
10 - Ivo Leite (Cidadania)
Café com eleição
O programa Café com Política desta sexta (18) recebeu a candidata a deputada estadual Marcela Afonso (Solidariedade) e o candidato a deputado federal Eduardo Borgo (Novo). Marcela apresenta sua candidatura como continuidade de uma trajetória familiar. É filha do vereador Marcelo Afonso (PSD) e neta de Salvador Afonso, ex-vereador por cinco mandatos. Ela afirma que cresceu acompanhando a política e que pretende somar sua atuação à do pai. É a primeira eleição que ela disputa.
Perfil fiscalizador
Já Eduardo Borgo tem sua candidatura à Câmara Federal calcada na experiência política de muitos anos e na pegada do mandato de vereador: ele apresenta como diferenciais a experiência legislativa, a atuação fiscalizatória incisiva e o conhecimento jurídico (é advogado). Borgo faz críticas e denúncias sobre atos do governo municipal de Bauru desde a legislatura anterior e é o autor das denúncias da Comissão Processsante (CP) aberta na Câmara contra a prefeita Suéllen Rosim (PSD) devido ao escândalo do lixo.
Conheça os candidatos
Para ter acesso às entrevistas dos candidatos e candidatas na íntegra, acesse o Youtube do JCNET.