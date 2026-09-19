Já Eduardo Borgo tem sua candidatura à Câmara Federal calcada na experiência política de muitos anos e na pegada do mandato de vereador: ele apresenta como diferenciais a experiência legislativa, a atuação fiscalizatória incisiva e o conhecimento jurídico (é advogado). Borgo faz críticas e denúncias sobre atos do governo municipal de Bauru desde a legislatura anterior e é o autor das denúncias da Comissão Processsante (CP) aberta na Câmara contra a prefeita Suéllen Rosim (PSD) devido ao escândalo do lixo.

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