A proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) de Bauru para 2027 começa a desenhar um cenário de forte restrição para a administração municipal e, consequentemente, nos serviços e obras dos quais a população depende e demanda. Embora a Prefeitura trabalhe com uma receita de aproximadamente R$ 1,976 bilhão no próximo exercício, alta nominal de 10,1% em relação à estimativa de fechamento de 2026, as quatro audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal nas últimas semanas mostraram que boa parte desse crescimento não representa dinheiro novo disponível para ampliar serviços ou criar novas despesas (obras).

O orçamento será pressionado pelo aumento dos encargos, pela elevação das obrigações previdenciárias (Funprev) e pelo início de pagamentos mais expressivos de financiamentos contratados pelo município. Ao mesmo tempo, diversas secretarias e órgãos da administração indireta terão redução de recursos (dinheiro) em relação a 2026. O resultado é uma equação que deverá exigir do governo municipal maior controle de despesas, remanejamentos e busca de recursos externos ao longo do próximo ano. As audiências foram promovidas pela Comissão Interpartidária da Câmara, presidida pelo vereador Natalino da Pousada (PDT), e serviram para que secretarias, autarquias e fundações apresentassem suas previsões para 2027. A proposta ainda estava em fase de ajustes durante os encontros e deveria ser encaminhada oficialmente pelo Executivo ao Legislativo até o fim de setembro.

O principal sinal de alerta está nos chamados encargos. A previsão salta de R$ 143,6 milhões neste ano para R$ 217,6 milhões em 2027, crescimento de 51,51%. Dentro desse conjunto estão compromissos relacionados a dívidas, previdência, aposentadorias, pensões, plano de saúde de aposentados, precatórios, sentenças judiciais e outros pagamentos obrigatórios.