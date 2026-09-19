A ViaRondon informa que, neste sábado (19), das 7h às 16h, será realizada a interdição de uma das alças do trevo de Marília, na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru. A interdição será necessária para a realização de serviços de conservação e recuperação do pavimento.

Os usuários que estiverem na Marechal Rondon e desejam acessar a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) e a via marginal leste (sentido Bauru) deverão seguir pela SP-300, utilizar dispositivo de retorno à frente e acessar posteriormente o sentido contrário da rodovia.

A ViaRondon alerta os usuários para que fiquem atentos à sinalização próxima ao trecho. Caso as condições meteorológicas estejam desfavoráveis, a operação poderá ser adiada e reprogramada. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (14) 99874- 9424 ou telefone 0800 72 99 300.