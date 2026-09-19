Natural de Jaú e filhas de pais que viveram por muitos anos em Bauru, a professora da rede municipal de Praia Grande há 24 anos Maíra Dias de Souza, 46 anos, disputa pela primeira vez uma eleição e concorre ao Senado por São Paulo pelo partido Unidade Popular (UP). Com Renato Melo e Penha Daolio como suplentes, ela apresenta uma plataforma baseada na defesa do socialismo, na ampliação de políticas públicas e na mudança das relações de trabalho. Maíra esteve em Bauru nesta semana e falou com o JCNET.

Entre as principais propostas apresentadas pela candidata estão o fim da escala 6x1, a adoção de uma jornada de 30 horas semanais distribuídas em quatro dias, sem redução salarial, e a reestatização de serviços que foram privatizados. Na educação, defende o fim da militarização das escolas, a revisão da reforma do Ensino Médio, mais professores e profissionais de apoio, redução do número de alunos por sala e valorização salarial dos trabalhadores da área. As propostas de jornada de 30 horas e policiamento comunitário também foram apresentadas por Maíra durante a entrevista ao JC/JCNET.

A candidata afirma que sua entrada na disputa eleitoral não representa o abandono da militância. Segundo ela, a candidatura deve funcionar como instrumento para divulgar as pautas defendidas pelo partido e ampliar a organização de trabalhadores. Maíra diz que a decisão de disputar o Senado foi tomada coletivamente pela legenda, e não por uma escolha pessoal.