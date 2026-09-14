São Manuel - Uma garota de programa teve seu iPhone 16 Pro Max furtado por um cliente após um programa amoroso, neste domingo (13), em São Manuel (69 quilômetros de Bauru). O aparelho foi recuperado e o suspeito foi preso em flagrante.

Segundo o registro policial, após o furto, a Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu localizar o iPhone 13 na residência do homem, de 23 anos, que havia contratado um programa amoroso com a proprietária do aparelho, de 19 anos, horas antes.

Ele foi encaminhado ao plantão policial de Botucatu, onde, conforme a polícia, confessou informalmente o crime. Autuado em flagrante, ficou à disposição da Justiça na Central de Custódia do município. Já o iPhone foi apreendido e restituído à vítima.