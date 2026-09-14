Após denúncia de maus-tratos, nesta segunda-feira (14), um cavalo foi encontrado pela Polícia Militar (PM) amarrado a uma árvore, e sob forte chuva, em um terreno na rua José Gonçalves, no Jardim Eldorado, em Bauru. O animal foi resgatado pela Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e ficou sob cuidados do município.

De acordo com o registro policial, moradores acionaram a PM pelo 190 denunciando a situação do equino. Uma equipe foi até o endereço informado e constatou que ele estava amarrado com corda a uma árvore, sob a chuva, encolhido, aparentando estar com frio.

No local, também não havia água e comida disponíveis. Conforme a PM, foi elaborado um auto de infração ambiental de maus-tratos. A ocorrência foi apresentada no plantão policial e uma equipe da Polícia Científica realizou a perícia. Ninguém foi preso durante a ação.