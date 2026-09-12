Cantor e compositor de Iacanga, na região de Bauru, o músico Hiram Ticianelli deu continuidade ao projeto de lançar seis canções cristãs de autoria própria. No dia 7 de agosto de 2026, ele disponibilizou nas plataformas digitais a terceira faixa do álbum "É Sobre Ele", intitulada "Na eternidade com você (Jesus)".

O projeto, que teve início com "Glory in Jesus" em abril e seguiu com "Água Viva" em junho, remete a história de Jesus em ordem cronológica, desde a profecia do Advento até a Sua volta gloriosa. Cada música nasceu da intimidade com o Espírito Santo e carrega uma mensagem de fé, esperança e encontro pessoal com Cristo.

"Seguindo o plano de lançar as seis canções do álbum 'É Sobre Ele', liberamos agora 'Na eternidade com você (Jesus)', que fala do encontro de Jesus com as crianças - o convite à simplicidade, à confiança e à alegria de quem se deixa acolher por Ele", explica Hiram.