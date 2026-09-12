Cantor e compositor de Iacanga, na região de Bauru, o músico Hiram Ticianelli deu continuidade ao projeto de lançar seis canções cristãs de autoria própria. No dia 7 de agosto de 2026, ele disponibilizou nas plataformas digitais a terceira faixa do álbum "É Sobre Ele", intitulada "Na eternidade com você (Jesus)".
O projeto, que teve início com "Glory in Jesus" em abril e seguiu com "Água Viva" em junho, remete a história de Jesus em ordem cronológica, desde a profecia do Advento até a Sua volta gloriosa. Cada música nasceu da intimidade com o Espírito Santo e carrega uma mensagem de fé, esperança e encontro pessoal com Cristo.
"Seguindo o plano de lançar as seis canções do álbum 'É Sobre Ele', liberamos agora 'Na eternidade com você (Jesus)', que fala do encontro de Jesus com as crianças - o convite à simplicidade, à confiança e à alegria de quem se deixa acolher por Ele", explica Hiram.
A faixa foi gravada nos estúdios Midas Music em São Paulo, com os produtores Gabriel Galindo e Fernando Degino. O mesmo estúdio já recebeu "Sinais", canção premiada de Hiram gravada nos estúdios de Rick Bonadio (que lançou entre outros artistas Charlie Brown Jr). Morando atualmente na Flórida (EUA), Hiram também atua como violonista nas missas da paróquia Saint Joan of Arc Catholic Church, em Boca Raton. Mesmo distante da terra natal, ele mantém forte conexão com Iacanga e a região de Bauru, onde começou sua relação com a música na infância.
"Na eternidade com você (Jesus)" já está disponível no Spotify, Apple Music, YouTube Music e demais plataformas de streaming. Basta procurar por Hiram Ticianelli.
O artista compartilha a trajetória e os lançamentos pelo Instagram @hiramticianellioficial
SERVIÇO
Spotify: https://open.spotify.com/artist/5XbgR3O8brKIAGn45cs6o1
Single: https://open.spotify.com/album/1CS4zwNI3VxL0EfBchLYz8