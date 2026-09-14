A Eixo SP liberou, na manhã de sábado (12), o tráfego no trecho de serra da rodovia Geraldo de Barros (SP-304, entre Torrinha e Santa Maria da Serra. A informação foi divulgada pela concessionária na manhã desta segunda-feira (14). Em nota, ela informou que a circulação de veículos foi retomada após as equipes operacionais realizarem o monitoramento das condições da via e avaliarem a segurança para passagem dos usuários. A Eixo SP esclareceu que segue monitorando as condições meteorológicas e da rodovia e poderá adotar novas medidas operacionais caso sejam identificadas situações que ofereçam risco à segurança dos usuários.

O trecho havia sido interditado preventivamente na sexta-feira (11) em razão do elevado volume de chuvas registrado na região. Nas 72 horas anteriores à interdição, foram acumulados 126 milímetros de chuva, além da constatação de saturação do solo e de pequenos escorregamentos de árvores e taludes em pontos da rodovia. A medida também considerou os alertas da Defesa Civil do Estado para a possibilidade de novas tempestades, com raios, rajadas de vento forte e granizo.

Durante a interdição, equipes da Eixo SP permaneceram mobilizadas para acompanhar as condições do trecho e realizar as avaliações necessárias para determinar o momento seguro para a retomada do tráfego. A liberação ocorreu após a verificação das condições de segurança e reforça o compromisso da concessionária com a preservação da integridade dos usuários e das equipes que atuam na rodovia.

Atenção aos motoristas