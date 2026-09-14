A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 120 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Administrativo Foco em RH – 1 vaga
Ajudante de obra – 2 vagas
Ajudante de serralheiro – 6 vagas
Ajudante geral – 5 vagas
Analista Administrativo/RH – 1 vaga
Aprendiz (Jurídico) – 2 vagas
Assistente Administrativo – 1 vaga
Assistente de projeto – 1 vaga
Assistente de vendas – 1 vaga
Atendente – Shopping Boulevard – 10 vagas
Atendente sorveteria – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 2 vagas
Auxiliar de almoxarifado – 2 vagas
Auxiliar de almoxarife – 1 vaga
Auxiliar de estoque – 5 vagas
Auxiliar de limpeza – 10 vagas
Auxiliar de mecânico – 2 vagas
Auxiliar de oficina – 2 vagas
Auxiliar de reposição (feminino) – 1 vaga
Balconista – 2 vagas
Banco de Talentos Afirmativo para Pessoas com Deficiência – PCD – 3 vagas
Consultor de vendas externo – 1 vaga
Corretor de imóveis - venda e locação – 3 vagas
Cozinheira (o) – 1 vaga
Eletricista de autos – 2 vagas
Embalador rural – 2 vagas
Estoquista conferente – 1 vaga
Vendedora – 1 vaga
Gerente de locação – 1 vaga
Gestão comercial - atendimento comercial – 1 vaga
Jardineiro – 1 vaga
Mensageiro/manobrista de hotel – 2 vagas
Monitor – 1 vaga
Motorista entrega e serviços externos – 1 vaga
Operador de caixa – 1 vaga
Operador de Produção – 1 vaga
Operador de televendas – 10 vagas
Operadora de lanchonete (caixa) – 10 vagas
Pintor – 1 vaga
Professor de Geografia – 1 vaga
Professor de Língua Portuguesa – 1 vaga
Promotora de vendas – 1 vaga
Recuperador de crédito – 3 vagas
Supervisor de DP – 1 vaga
Técnico em Eletrotécnica - com certificado – 1 vaga
Técnico em manutenção de placas eletrônicas – 1 vaga
Técnico em refrigeração - com certificado – 1 vaga
Técnico manutenção – 1 vaga
Técnico manutenção predial – 3 vagas
Técnico mecânico industrial – 1 vaga
Trabalhador rural – 2 vagas
Vendedor de peças/estoquista – 1 vaga
Vendedor (a) – 2 vagas
Vendedora – 1 vaga
Zelador – 1 vaga