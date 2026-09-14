14 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 120 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 120 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Administrativo Foco em RH – 1 vaga

Ajudante de obra – 2 vagas

Ajudante de serralheiro – 6 vagas

Ajudante geral – 5 vagas

Analista Administrativo/RH – 1 vaga

Aprendiz (Jurídico) – 2 vagas

Assistente Administrativo – 1 vaga

Assistente de projeto – 1 vaga

Assistente de vendas – 1 vaga

Atendente – Shopping Boulevard – 10 vagas

Atendente sorveteria – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 2 vagas

Auxiliar de almoxarifado – 2 vagas

Auxiliar de almoxarife – 1 vaga

Auxiliar de estoque – 5 vagas

Auxiliar de limpeza – 10 vagas

Auxiliar de mecânico – 2 vagas

Auxiliar de oficina – 2 vagas

Auxiliar de reposição (feminino) – 1 vaga

Balconista – 2 vagas

Banco de Talentos Afirmativo para Pessoas com Deficiência – PCD – 3 vagas

Consultor de vendas externo – 1 vaga

Corretor de imóveis - venda e locação – 3 vagas

Cozinheira (o) – 1 vaga

Eletricista de autos – 2 vagas

Embalador rural – 2 vagas

Estoquista conferente – 1 vaga

Vendedora – 1 vaga

Gerente de locação – 1 vaga

Gestão comercial - atendimento comercial – 1 vaga

Jardineiro – 1 vaga

Mensageiro/manobrista de hotel – 2 vagas

Monitor – 1 vaga

Motorista entrega e serviços externos – 1 vaga

Operador de caixa – 1 vaga

Operador de Produção – 1 vaga

Operador de televendas – 10 vagas

Operadora de lanchonete (caixa) – 10 vagas

Pintor – 1 vaga

Professor de Geografia – 1 vaga

Professor de Língua Portuguesa – 1 vaga

Promotora de vendas – 1 vaga

Recuperador de crédito – 3 vagas

Supervisor de DP – 1 vaga

Técnico em Eletrotécnica - com certificado – 1 vaga

Técnico em manutenção de placas eletrônicas – 1 vaga

Técnico em refrigeração - com certificado – 1 vaga

Técnico manutenção – 1 vaga

Técnico manutenção predial – 3 vagas

Técnico mecânico industrial – 1 vaga

Trabalhador rural – 2 vagas

Vendedor de peças/estoquista – 1 vaga

Vendedor (a) – 2 vagas

Vendedora – 1 vaga

Zelador – 1 vaga

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