São Manuel - Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), neste final de semana, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), suspeito de invadir a residência da ex-companheira, de 28 anos, para agredi-la e estuprá-la. De acordo com o registro policial, o ato de violência foi presenciado pela filha do ex-casal, de 9 anos, que acordou ao ouvir os gritos da mãe.

O fato ocorreu na madrugada de sábado (12), por volta das 5h30, no bairro Cohab 3. Conforme o boletim de ocorrência (BO), o homem ignorou medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar da ex-mulher, pulou o muro da casa dela, arrombou a porta de entrada e ingressou no imóvel.

Na sequência, segundo o relato da vítima, o homem segurou-a pelos braços com força, causando lesões, e retirou completamente a sua roupa, beijando-a à força, contra sua vontade. Ao acordar com os gritos da mãe, de acordo com o BO, a filha do ex-casal, de 9 anos, presenciou os atos de violência.