São Manuel - Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), neste final de semana, em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), suspeito de invadir a residência da ex-companheira, de 28 anos, para agredi-la e estuprá-la. De acordo com o registro policial, o ato de violência foi presenciado pela filha do ex-casal, de 9 anos, que acordou ao ouvir os gritos da mãe.
O fato ocorreu na madrugada de sábado (12), por volta das 5h30, no bairro Cohab 3. Conforme o boletim de ocorrência (BO), o homem ignorou medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar da ex-mulher, pulou o muro da casa dela, arrombou a porta de entrada e ingressou no imóvel.
Na sequência, segundo o relato da vítima, o homem segurou-a pelos braços com força, causando lesões, e retirou completamente a sua roupa, beijando-a à força, contra sua vontade. Ao acordar com os gritos da mãe, de acordo com o BO, a filha do ex-casal, de 9 anos, presenciou os atos de violência.
A PM foi acionada e conseguiu prender o suspeito. Ele foi conduzido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de violação de domicílio, descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e estupro. O homem ficou à disposição da Justiça na Central de Custódia.