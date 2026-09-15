Durante o Patrulhamento de Ações Especiais de Polícia com Cães, na tarde deste domingo (13), a equipe do Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) apreendeu mais de 2,7 quilos de entorpecentes no bairro Argollo Ferrão, em Marília (100 quilômetros de Bauru). Nas proximidades da comunidade, os policiais visualizaram dois homens que carregavam sacolas plásticas e uma mochila. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata.

A equipe realizou acompanhamento a pé e tentou fazer um cerco, mas os indivíduos não foram localizados. Após a área ser considerada segura, os policiais empregaram o cão de detecção de drogas K9 Bruce para realizar uma varredura pela rota utilizada pelos suspeitos. Durante as buscas, o animal indicou uma mochila preta escondida sob o tronco de uma árvore. No interior da mochila, foram encontradas 249 porções, meio tijolo e um saco plástico contendo outra porção de maconha, além de 90 porções de haxixe/“Dry”, acondicionadas em recipientes. Também foram apreendidas uma faca e duas balanças digitais.

Ao todo, foram apreendidos 2,481 quilos de maconha, distribuídos em 251 porções, e 254 gramas de haxixe/“Dry”, divididos em 90 porções, além dos demais objetos. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Marília.