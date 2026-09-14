A Fatec Bauru está com inscrições abertas para o Projeto de Inclusão Digital para a 3ª Idade, que oferece aulas gratuitas e presenciais voltadas ao aprendizado e ao uso de ferramentas tecnológicas. As inscrições podem ser realizadas a partir desta segunda (14) até o dia 25, pelo telefone (14) 3236-9350. As aulas são gratuitas e presenciais.

A iniciativa busca ampliar a autonomia e a participação de pessoas idosas no ambiente digital, oferecendo conhecimentos práticos para o dia a dia. As atividades serão realizadas presencialmente na unidade da Fatec Bauru. Entre os conteúdos previstos estão orientações sobre uso do celular, internet e redes sociais, e-mail e comunicação e segurança digital. A proposta é ajudar os participantes a utilizar a tecnologia de maneira mais independente e segura.

Segundo a divulgação do projeto, o conhecimento adquirido pode contribuir para ampliar a comunicação, facilitar o acesso a serviços e informações e proporcionar mais autonomia e qualidade de vida aos participantes.