A Operação Dia da Árvore é voltada à prevenção e repressão de infrações e crimes contra a flora, com atenção especial à supressão irregular de vegetação nativa, ao desmatamento e ao comércio e transporte ilegal de madeira e integra as ações da Polícia Militar Ambiental alusivas à Festa Anual das Árvores, celebrada no período iniciado em 21 de setembro.
A operação mobilizará equipes dos cinco Batalhões de Polícia Militar Ambiental em todo o território paulista. Bauru é sede da macrorregião, com 39 municípios abrangidos pela segunda Companhia do segundo Batalhão da Polícia Ambiental e de acordo com o comandante da Cia da PM Ambiental, Capitão Cléber Ventrone, “O objetivo é uma redução dos crimes cometidos contra a flora e uma melhor conscientização da importância da nossa vegetação nativa”
A Operação terá atuação concentrada em três frentes: monitoramento de áreas com cobertura vegetal, fiscalização ambiental e educação ambiental. “Serão realizadas fiscalizações em toda cadeia produtiva das árvores nativas do Brasil, no transporte de madeiras nativas, pátios madeireiros em que comercializem a madeira nativa e também fiscalização da supressão de vegetação nativa, tanto em áreas de preservação como em áreas comuns na área rural”, informa o comandante.
“ Nós temos áreas de preservação permanente, também chamadas de matas ciliares. São as matas que realmente preservam todo o recurso hídrico da nossa região. A qualidade da água que chega na torneira da população tá diretamente ligada à preservação desse tipo de vegetação” destaca Vertrone.
A participação da população é essencial ao combate aos crimes ambientais. Caso a população se depare com situações de corte de árvore irregular ou vejam um corte de árvore que aparentemente seja irregular ou mesmo caso de animais silvestres em situação de cativeiro irregular, denunciem para a Polícia Militar Ambiental por meio do telefone 190.