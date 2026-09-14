A Operação Dia da Árvore é voltada à prevenção e repressão de infrações e crimes contra a flora, com atenção especial à supressão irregular de vegetação nativa, ao desmatamento e ao comércio e transporte ilegal de madeira e integra as ações da Polícia Militar Ambiental alusivas à Festa Anual das Árvores, celebrada no período iniciado em 21 de setembro.

A operação mobilizará equipes dos cinco Batalhões de Polícia Militar Ambiental em todo o território paulista. Bauru é sede da macrorregião, com 39 municípios abrangidos pela segunda Companhia do segundo Batalhão da Polícia Ambiental e de acordo com o comandante da Cia da PM Ambiental, Capitão Cléber Ventrone, “O objetivo é uma redução dos crimes cometidos contra a flora e uma melhor conscientização da importância da nossa vegetação nativa”

A Operação terá atuação concentrada em três frentes: monitoramento de áreas com cobertura vegetal, fiscalização ambiental e educação ambiental. “Serão realizadas fiscalizações em toda cadeia produtiva das árvores nativas do Brasil, no transporte de madeiras nativas, pátios madeireiros em que comercializem a madeira nativa e também fiscalização da supressão de vegetação nativa, tanto em áreas de preservação como em áreas comuns na área rural”, informa o comandante.