A Polícia Militar prendeu neste domingo (13), em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru), um ladrão que havia furtado um veículo em frente a uma igreja da cidade, no bairro Maria Luiza 4. O criminoso se aproveitou do momento em que o motorista desembarcava, com cuidado, um passageiro idoso e com dificuldades de locomoção. O indivíduo entrou no carro quando a porta estava aberta, acelerou e fugiu. Imediatamente, as pessoas presentes no local pediram ajuda à Polícia Militar pelo telefone 190.

Segundo a PM, uma equipe de Força Tática que realizava patrulhamento foi acionada e iniciou buscas pelo veículo furtado, seguindo pelas possíveis vias de fuga. Os policiais conseguiram localizar o criminoso conduzindo o automóvel já próximo ao acesso à rodovia, no bairro Nova Jaú. Foi realizada a abordagem e a busca pessoal no indivíduo que, questionado sobre os fatos, confessou o crime e informou que pretendia vender o automóvel.

O veículo foi devolvido, e o criminoso permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.