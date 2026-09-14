14 de setembro de 2026
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DOIS PRESOS

PM prende traficantes com grande quantidade de drogas em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Abordagem levou policiais até uma residência onde foi apreendido quase um salário mínimo em espécie, de origem ilícita
Abordagem levou policiais até uma residência onde foi apreendido quase um salário mínimo em espécie, de origem ilícita

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na madrugada desta segunda-feira (14), durante uma ação de policiais militares do 4º Batalhão de Caçadores, no Jardim Ivone, em Bauru.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro quando abordou um indivíduo e localizou, no interior do seu carro, diversas substâncias com características de entorpecentes, além de aproximadamente 3 mil microtubos plásticos, ainda vazios, que seriam destinados ao acondicionamento de drogas. Normalmente, é inserida cocaína dentro desses pinos. A ocorrência teve continuidade após o abordado indicar aos policiais o possível responsável pelos entorpecentes.

No endereço informado, outro indivíduo tentou fugir para o interior da residência, dispensando uma sacola contendo mais drogas. Ele foi detido pela equipe. Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram mais entorpecentes, aparelhos celulares, uma balança e R$ 1.535 em dinheiro. Ao todo, foram apreendidos 819 pinos já com cocaína; 122 pedras de crack; quatro tijolos de maconha; 60 porções de maconha já fracionadas; 23 porções de “dry”, um tipo mais potente da maconha; os 3 mil microtubos plásticos; o dinheiro; uma balança e quatro celulares.

Diante dos fatos, os dois indivíduos foram presos em flagrante e permaneceram à disposição da Justiça.

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