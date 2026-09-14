Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na madrugada desta segunda-feira (14), durante uma ação de policiais militares do 4º Batalhão de Caçadores, no Jardim Ivone, em Bauru.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro quando abordou um indivíduo e localizou, no interior do seu carro, diversas substâncias com características de entorpecentes, além de aproximadamente 3 mil microtubos plásticos, ainda vazios, que seriam destinados ao acondicionamento de drogas. Normalmente, é inserida cocaína dentro desses pinos. A ocorrência teve continuidade após o abordado indicar aos policiais o possível responsável pelos entorpecentes.

No endereço informado, outro indivíduo tentou fugir para o interior da residência, dispensando uma sacola contendo mais drogas. Ele foi detido pela equipe. Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram mais entorpecentes, aparelhos celulares, uma balança e R$ 1.535 em dinheiro. Ao todo, foram apreendidos 819 pinos já com cocaína; 122 pedras de crack; quatro tijolos de maconha; 60 porções de maconha já fracionadas; 23 porções de “dry”, um tipo mais potente da maconha; os 3 mil microtubos plásticos; o dinheiro; uma balança e quatro celulares.