Chegou ao fim mais uma edição do Agro Sem Limites, evento que se consolida no calendário de negócios e inovação de Bauru e região. Reunindo produtores rurais, empresários, especialistas e entusiastas do setor, a feira movimentou o ecossistema do agronegócio com debates sobre tecnologia no campo, sustentabilidade e novas oportunidades de mercado.

Organizado no Recinto Mello Moraes, o evento de encerramento reuniu milhares de visitantes em uma programação intensa. Mais do que uma feira de negócios, o Agro Sem Limites firmou-se como uma vitrine de tecnologia agrícola para o Centro-Oeste paulista.

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