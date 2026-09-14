O vereador Eduardo Borgo (Novo) protocolou, na manhã desta segunda-feira (14), na Câmara Municipal de Bauru, uma denúncia por infrações político-administrativas contra a prefeita Suéllen Rosim (PSD). O documento de 44 páginas pede a abertura de uma Comissão Processante (CP) baseada em omissões de governança e suposto favorecimento na elaboração do edital da concessão bilionária dos resíduos sólidos.

O projeto em questão é a Parceria Público-Privada (PPP) do lixo, estimada em R$ 5,2 bilhões por um período de 30 anos. A denúncia utiliza dados da Operação Cavalo de Troia, deflagrada pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público. A investigação criminal resultou recentemente na prisão temporária de ex-secretários municipais e empresários ligados à empresa Estre SPI Ambiental.

As três Infrações imputadas à prefeita no pedido do vereador fazem parte da peça jurídica fundamenta-se no Decreto-Lei nº 201/1967 e divide as acusações em três pontos autônomos: