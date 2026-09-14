O golpe pode começar com uma ligação aparentemente inofensiva, uma mensagem de WhatsApp ou a promessa de dinheiro fácil. Quando a vítima percebe é tarde demais: o prejuízo já está na conta dos criminosos. Em Bauru, o delegado Marcelo Tomaz Góes, titular do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru, alerta para as principais armadilhas usadas por estelionatários e traz orientações importantes para reconhecer os sinais de fraude (veja dicas abaixo).

De acordo com o delegado, embora estelionatos, fraudes eletrônicas e furtos mediante fraude possam envolver cartões bancários, celulares, aplicativos e operações financeiras, há diferenças jurídicas importantes entre essas infrações. E, segundo os registros policiais e as investigações, os criminosos exploram cada vez menos uma vulnerabilidade exclusivamente tecnológica. O principal alvo, em grande parte dos casos, é a própria pessoa. “É a chamada engenharia social, pela qual o fraudador constrói uma situação aparentemente verdadeira para levar a vítima a fornecer informações, entregar bens ou realizar determinada operação”, destaca Marcelo Góes.

A expansão dos serviços bancários digitais, do Pix, das redes sociais e dos aplicativos de mensagens ampliou as possibilidades de atuação dos criminosos, frisa ele. Ao mesmo tempo, práticas tradicionais, como o golpe do bilhete premiado, a troca de cartões e a obtenção fraudulenta de documentos, continuam produzindo vítimas. A recomendação dele é que, em caso de golpe, a vítima procure imediatamente a Polícia Civil, no Plantão Policial, que em Bauru fica na avenida Rodrigues Alves, 20-20, na Vila Cardia, próximo ao Cemitério da Saudade.