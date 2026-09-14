Com a aproximação do último trimestre do ano, setembro é um bom momento para empresas e profissionais organizarem processos, obrigações fiscais e administrativas. É também a hora de verificar a validade do Certificado Digital e antecipar emissões ou renovações, evitando imprevistos em um período importante para os negócios.

O Certificado Digital funciona como uma identidade eletrônica e permite assinar documentos e contratos, acessar o e-CAC e outros sistemas governamentais, enviar obrigações fiscais e contábeis e realizar operações eletrônicas com segurança e validade jurídica.

Na CDL Bauru, estão disponíveis os certificados A1 e A3, para diferentes necessidades. O A1, com validade de um ano, é armazenado digitalmente no computador ou sistema, oferecendo praticidade e facilidade de integração com softwares, especialmente para quem utiliza o certificado com frequência.

Já o A3 proporciona maior controle sobre sua utilização e pode ser armazenado em dispositivo físico, como token ou cartão, ou em solução em nuvem. Atualmente, há opções com validade de até dois anos. Antecipar a renovação é uma forma simples de evitar que o vencimento interrompa processos importantes da empresa.

Estrutura profissional para o seu evento

Além dos serviços digitais, a CDL Bauru disponibiliza espaços corporativos para locação, oferecendo estrutura profissional para empresas, entidades e profissionais realizarem seus eventos.

O auditório da CDL Bauru é moderno, climatizado, tem capacidade para até 50 pessoas e conta com equipamentos para apresentações e projeções. É uma opção para treinamentos, palestras, workshops, reuniões e encontros corporativos, com localização estratégica no Centro de Bauru.

A entidade também disponibiliza espaços para reuniões empresariais, proporcionando um ambiente adequado para encontros com equipes, clientes e parceiros.

Soluções para quem empreende

A CDL Bauru mantém ainda outros serviços voltados às necessidades das empresas. Entre eles está o apoio à recuperação de crédito, com negociação de débitos, cobrança de dívidas documentadas, formalização e acompanhamento de acordos, prestação de contas e repasse dos valores recuperados ao credor.

A entidade também oferece soluções relacionadas ao SPC e desenvolve ações, projetos e iniciativas de representação, informação e fortalecimento do comércio.

Mais do que representar o setor lojista, a CDL Bauru busca ser uma parceira de quem empreende, reunindo serviços, estrutura e soluções que ajudam a tornar a rotina empresarial mais segura, prática e eficiente.

Precisa emitir ou renovar seu Certificado Digital, reservar um espaço para seu próximo evento ou conhecer as soluções da CDL Bauru?

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CDL Bauru – sempre ao lado do comércio.