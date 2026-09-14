Neste domingo (13), um menino caiu em uma fossa com cerca de três metros de profundidade quando brincava com uma bola em uma chácara na zona rural de Bauru. Ele foi socorrido por familiares com um corte na cabeça e encaminhado a um hospital particular da cidade.

O acidente ocorreu durante a tarde. Conforme apurado pela reportagem, a criança jogava bola no quintal da propriedade quando pisou em pedaços de pisos soltos que tapavam a fossa e acabou caindo no buraco.

O garoto foi socorrido com sangramento na cabeça e encaminhado a um hospital particular de Bauru, onde segue internado aguardando a realização de procedimento cirúrgico. O JCNET/Sampi acompanha o caso.