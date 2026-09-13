A Justiça prorrogou por mais cinco dias a prisão temporária de cinco investigados na Operação Cavalo de Troia, que apura irregularidades na licitação da parceria público-privada (PPP) para a gestão dos resíduos sólidos de Bauru. A decisão foi proferida neste domingo (13) pelo juiz Josias Martins de Almeida Júnior, da Vara Regional das Garantias da 3ª Região Administrativa Judiciária, com sede em Bauru.

A extensão da custódia foi determinada a pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo. A nova ordem passa a valer a partir do vencimento das prisões originais, em 13 de setembro, e alcança Cilene Chabuh Bordezan, Hamilton Libório Agle, Talita de Andrade Soares Chieregatti, Vitor João de Freitas Costa e Sara Moura de Jesus.

Os cinco foram presos em 9 de setembro, durante a operação que investiga a suposta prática de associação criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação, corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa e falsidade ideológica. O procedimento tem como referência a Administração Pública de Bauru e a coletividade.

Diligências ainda em andamento