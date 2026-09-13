O Grupo Pró-Bauru divulgou neste domingo (13) uma Carta Aberta à Sociedade Bauruense em que manifesta repúdio a qualquer ato de corrupção e defende a apuração rigorosa dos acontecimentos relacionados à chamada PPP do Lixo e às operações Cavalo de Troia e Mobius, deflagradas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

A manifestação ocorre quatro dias após a operação que investigou suspeitas de irregularidades relacionadas à destinação dos resíduos sólidos e à concessão dos serviços de limpeza urbana de Bauru e levou 6 pessoas à prisão. No documento, a entidade afirma seu compromisso com a ética, a transparência e o respeito às instituições municipais.

O grupo declara apoio ao trabalho da Justiça e do Gaeco e também defende que eventuais investigações promovidas pela Câmara Municipal observem os mesmos princípios de isenção e imparcialidade e tenham como referência o interesse da população. “Nenhuma pessoa ou empresa está acima da lei”, afirma a entidade na carta, ao reforçar a necessidade de esclarecimento dos fatos e de responsabilização, caso sejam comprovadas irregularidades.

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