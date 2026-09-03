Botucatu - De 15 a 18 de setembro, o campus da Unesp de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), no Distrito de Rubião Júnior, recebe a 3.ª Feira Literária de Botucatu (FLIB). Com o slogan "Trajetórias, tempo, histórias", a edição integra as comemorações dos 50 anos da Unesp e reúne grandes nomes da literatura nacional em rodas de conversa, sessões de autógrafos, apresentações musicais, oficinas e contações de história. Toda a programação é gratuita.
Essa edição ganha um significado ainda mais relevante ao integrar as comemorações dos 50 anos da Unesp, reforçando o compromisso e a trajetória histórica da universidade com a educação, a cultura e a formação cidadã. O presidente do grupo administrativo do campus, professor Dr. Mário De Beni Arrigoni, pontua que celebrar os 50 anos da Unesp é, acima de tudo, reconhecer histórias de transformação.
"Nesse contexto, a FLIB surge não apenas como um espaço de encontro em torno dos livros e das palavras, mas também como um convite à memória, à emoção e ao reconhecimento de tudo o que foi construído ao longo dessas cinco décadas", afirma.
Consolidada no calendário nacional das feiras literárias e reconhecida como um dos mais relevantes eventos culturais da região de Botucatu, a FLIB tem como objetivo promover o acesso democrático ao livro, à leitura, à literatura e ao conhecimento.
"Ao promover o encontro entre a comunidade e o universo literário, mais do que uma feira, a FLIB é um espaço plural, que conecta literatura, música, arte e educação", explica a bibliotecária e integrante da comissão organizadora, Luciana Pizzani.
Atrações musicais
A programação musical contará com apresentações de destaque ao longo dos quatro dias, como a Orquestra de Viola e Violão do Instituto de Biociências de Botucatu (OVVIBB), a primeira da região formada exclusivamente por violas e violões; o concerto da Orquestra Jovem Municipal de Botucatu; a Orquestra Filarmônica do Instituto de Biociências (OFIBB), com o 'Concerto Espanhol'; e a Big Band do Projeto Musicalizando, do Núcleo Assistencial Joanna de Ângelis, no encerramento.
Autores confirmados
Entre os nomes que estarão presentes nesta edição, destacam-se:
Jeferson Tenório – um dos mais importantes escritores da atualidade, autor de O Avesso da Pele, obra vencedora do Prêmio Jabuti 2021.
Aline Bei – autora de O Peso do Pássaro Morto (finalista do Prêmio Rio de Literatura e vencedor dos prêmios São Paulo de Literatura e Toca), Pequena Coreografia do Adeus (finalista do Jabuti e do Prêmio São Paulo de Literatura) e Uma Delicada Coleção de Ausências (eleito um dos melhores livros do ano pelas revistas Quatro Cinco Um e Piauí e pelo jornal O Globo).
Milly Lacombe – autora de mais de sete livros, entre eles os best-sellers O Ano em Que Morri em Nova York, A Terra é Redonda e Eu Te Amo, Cretino.
Daniela Arbex – autora de Holocausto Brasileiro, vencedor do prêmio de Melhor Livro-Reportagem do Ano pela APCA em 2013 e segundo lugar na categoria Reportagem do Prêmio Jabuti 2014.
Completam a programação os encontros com Ana Augusta Rocha e Roberto Linsker, na roda de conversa "Livros podem mudar o mundo", e com Maria Teresa Arrigoni e Silvana Gaspari, no bate-papo "A Divina Comédia: clássica e contemporânea".
Programação para todas as idades
A FLIB 2026 promete encantar o público com uma programação diversificada, reunindo rodas de conversa, espetáculos musicais e literários, contações de história, saraus literários, apresentações de escolas municipais e oficinas com atividades práticas e criativas.
Os escritores do Polo Cuesta terão a oportunidade, em mais uma edição, de expor e vender seus livros durante a feira, ampliando o espaço para a literatura local. Além disso, o evento contará com a presença da Livraria Unesp Móvel, Editora Unesp, entre outras livrarias de Botucatu, e praça de alimentação com food trucks oferecendo diversas opções gastronômicas no estacionamento da Biblioteca.
Gratuita e aberta a todos
O idealizador da Feira, diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), professor Dr. Carlos Magno Fortaleza, destaca que a FLIB é um espaço de encontro e aproximação entre a universidade, a comunidade e a literatura, contribuindo para transformar o campus em um lugar vivo, aberto e acolhedor. "A cada edição, fortalecemos esse propósito e ampliamos a participação de escritores, leitores, estudantes e comunidade, consolidando a FLIB no calendário das feiras literárias do Brasil", diz.
A FLIB chega à sua terceira edição como um importante espaço de democratização e acesso à informação. Segundo Darcila Bozoni, bibliotecária e integrante da Comissão Organizadora, a proposta é fortalecer a aproximação entre universidade, sociedade, escritores e literatura. "Queremos formar leitores, valorizar a cultura e criar espaços de encontros e diálogos, tendo o livro como elemento central", destaca.
Serviço
Evento: 3ª Feira Literária de Botucatu (FLIB)
Data: 15 a 18 de setembro de 2026
Local: Unesp, Campus de Botucatu (Rubião Júnior)
Horários: dia 15, a partir das 18h; dias 16, 17 e 18, a partir das 14h
Entrada: gratuita