Botucatu - De 15 a 18 de setembro, o campus da Unesp de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), no Distrito de Rubião Júnior, recebe a 3.ª Feira Literária de Botucatu (FLIB). Com o slogan "Trajetórias, tempo, histórias", a edição integra as comemorações dos 50 anos da Unesp e reúne grandes nomes da literatura nacional em rodas de conversa, sessões de autógrafos, apresentações musicais, oficinas e contações de história. Toda a programação é gratuita.

Essa edição ganha um significado ainda mais relevante ao integrar as comemorações dos 50 anos da Unesp, reforçando o compromisso e a trajetória histórica da universidade com a educação, a cultura e a formação cidadã. O presidente do grupo administrativo do campus, professor Dr. Mário De Beni Arrigoni, pontua que celebrar os 50 anos da Unesp é, acima de tudo, reconhecer histórias de transformação.

"Nesse contexto, a FLIB surge não apenas como um espaço de encontro em torno dos livros e das palavras, mas também como um convite à memória, à emoção e ao reconhecimento de tudo o que foi construído ao longo dessas cinco décadas", afirma.