13 de setembro de 2026
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SP-225, PAULISTÂNIA

Manutenção do pavimento interdita alças da rodovia Bauru-Ipaussu

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Cart/Divulgação
Os fechamentos serão devidamente sinalizados para orientar os motoristas durante o período de obras
Os fechamentos serão devidamente sinalizados para orientar os motoristas durante o período de obras

Paulistânia - A Cart realizará, entre esta segunda (14) e quarta-feira (16), serviços de manutenção do pavimento nas alças do dispositivo no km 279 da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Paulistânia (48 quilômetros de Bauru). As atividades ocorrerão no período diurno, das 7h às 18h.

Para a execução das melhorias, três alças do dispositivo serão totalmente interditadas, abrangendo movimentos em ambos os sentidos da rodovia. Os fechamentos serão devidamente sinalizados para orientar os motoristas durante o período de obras.

Quem trafega pela SP-225 no sentido oeste e deseja acessar Paulistânia deverá seguir até o próximo dispositivo e fazer o retorno para conseguir o acesso ao município.

Já os motoristas que saem de Paulistânia em direção à SP-225 deverão ficar atentos à sinalização implantada no local, que indicará o trajeto disponível para acesso à rodovia.

A concessionária orienta os usuários a reduzirem a velocidade ao se aproximarem do trecho e a respeitarem a sinalização. O cronograma poderá sofrer mudanças em caso de chuva.

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