Paulistânia - A Cart realizará, entre esta segunda (14) e quarta-feira (16), serviços de manutenção do pavimento nas alças do dispositivo no km 279 da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Paulistânia (48 quilômetros de Bauru). As atividades ocorrerão no período diurno, das 7h às 18h.

Para a execução das melhorias, três alças do dispositivo serão totalmente interditadas, abrangendo movimentos em ambos os sentidos da rodovia. Os fechamentos serão devidamente sinalizados para orientar os motoristas durante o período de obras.

Quem trafega pela SP-225 no sentido oeste e deseja acessar Paulistânia deverá seguir até o próximo dispositivo e fazer o retorno para conseguir o acesso ao município.