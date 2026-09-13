Igaraçu do Tietê - Na madrugada deste domingo (13), após fuga e colisão com um barranco, policiais militares de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) recuperaram um carro que havia sido furtado momentos antes na cidade de Jaú. Um homem foi preso em flagrante.

Equipe da PM de Igaraçu do Tietê foi informada sobre o furto e, em patrulhamento, avistou o veículo na ponte Campos Salles, que liga Barra Bonita ao município.

O condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu pela vicinal Lauro Perassoli até colidir contra um barranco. Após o acidente, ele fugiu por uma área de mata.