13 de setembro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
UM HOMEM FOI PRESO

PM recupera carro furtado após fuga e colisão com barranco

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Militar/Divulgação
No interior do carro, foram recuperados ainda um notebook e R$ 146,00 em dinheiro
No interior do carro, foram recuperados ainda um notebook e R$ 146,00 em dinheiro

Igaraçu do Tietê - Na madrugada deste domingo (13), após fuga e colisão com um barranco, policiais militares de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) recuperaram um carro que havia sido furtado momentos antes na cidade de Jaú. Um homem foi preso em flagrante.

Equipe da PM de Igaraçu do Tietê foi informada sobre o furto e, em patrulhamento, avistou o veículo na ponte Campos Salles, que liga Barra Bonita ao município.

O condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu pela vicinal Lauro Perassoli até colidir contra um barranco. Após o acidente, ele fugiu por uma área de mata.

Já o passageiro foi abordado e levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. No interior do carro, foram recuperados ainda um notebook e R$ 146,00 em dinheiro.

O homem detido permaneceu preso por furto qualificado, e todos os bens foram restituídos à vítima. As investigações prosseguem por parte da Polícia Civil visando à identificação do segundo suspeito.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários