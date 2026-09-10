Botucatu - Um homem procurado pela Justiça, flagrado pelas forças policiais com drogas e simulacro de arma de fogo, na manhã desta quinta-feira (10), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), agradeceu as equipes pela forma como os seus familiares foram tratados durante a ação, sobretudo um com transtorno nervoso, que acabou se mantendo calmo mesmo diante da prisão dele.

De acordo com o registro policial, o suspeito, de 44 anos, foi preso no Jardim Peabiru por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e guardas civis municipais com 64 pedras de crack e R$ 308,00 em dinheiro. Na casa, ainda foi apreendido um simulacro de arma de fogo, modelo pistola.

Segundo a Polícia Civil, o homem tinha um mandado de prisão em aberto, com pena de 3 anos e 2 meses a cumprir, pelos crimes de furto e tráfico. No momento do flagrante, conforme a polícia, ele quis constar em depoimento um agradecimento à equipe pela forma como seus familiares foram tratados durante a ação.