A Prefeitura de Bauru informa que a partir desta sexta-feira (11) serão retomadas as atividades de coleta seletiva e o funcionamento dos Ecopontos no município. Não houve suspensão do contrato com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região (Ascam).

Nesta quinta-feira (10), representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), da Secretaria dos Negócios Jurídicos e da Ascam se reuniram para tratar da continuidade dos serviços.

"Desde o início das tratativas, a Administração Municipal tem como uma de suas principais preocupações garantir a manutenção dos serviços prestados à população e resguardar os cooperados que dependem dessa atividade. Dessa forma, tanto a coleta seletiva quanto o atendimento nos Ecopontos serão retomados nesta sexta-feira (11), sem prejuízo à população. As demais questões serão conduzidas e analisadas no âmbito jurídico", informa nota da prefeitura.