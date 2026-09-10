A Prefeitura de Bauru informa que a partir desta sexta-feira (11) serão retomadas as atividades de coleta seletiva e o funcionamento dos Ecopontos no município. Não houve suspensão do contrato com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região (Ascam).
Nesta quinta-feira (10), representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), da Secretaria dos Negócios Jurídicos e da Ascam se reuniram para tratar da continuidade dos serviços.
"Desde o início das tratativas, a Administração Municipal tem como uma de suas principais preocupações garantir a manutenção dos serviços prestados à população e resguardar os cooperados que dependem dessa atividade. Dessa forma, tanto a coleta seletiva quanto o atendimento nos Ecopontos serão retomados nesta sexta-feira (11), sem prejuízo à população. As demais questões serão conduzidas e analisadas no âmbito jurídico", informa nota da prefeitura.
A reabertura dos ecopontos e o retorno da coleta seletiva foram cobrados nesta quinta-feira pelo vereador Marcio Teixeira (PL). “A população e a cidade não podem pagar pelo que está acontecendo com Bauru. Quem causou esse problema não é a população. Eu peço: reabram. Peguem funcionário de lá, de cá e reabram os Ecopontos da cidade”, declarou o vereador, logo de manhã.
O contrato entre a Prefeitura e a Ascam está no centro de uma investigação da Operação Mobius, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP). A operação foi deflagrada nesta quarta-feira (9) e apura possíveis irregularidades relacionadas ao acordo que envolve a coleta seletiva e a administração dos Ecopontos de Bauru. Tanto a ex-secretária do Meio Ambiente Cilene Bordezan quanto a presidente da Ascam, Gisele Moreti, estão presas. Daí a interrupção temporária dos serviços.
Secretários interinos
A Prefeitura de Bauru informa a nova composição de três secretarias municipais, definida após as exonerações realizadas nesta semana. As mudanças têm efeito imediato e garantem a continuidade dos serviços e das atividades administrativas das respectivas pastas.
Jurandir Posca, que estava à frente da Secretaria de Serviços Urbanos, assume a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Para a Secretaria de Serviços Urbanos, assume Mario Ricci, que até então ocupava o cargo de secretário-adjunto de Esporte e Lazer. Já Jader Speranza, Procurador-Geral do Município, responde interinamente pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos.