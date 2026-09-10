A Unimed Bauru realizará no dia 15 de setembro, às 12h, uma audiência pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) referente ao projeto de regularização das ampliações do Hospital Unimed Bauru (HUB). “É uma oportunidade para que a população e os representantes dos diferentes setores da sociedade tenham acesso às informações e possam apresentar suas contribuições sobre o projeto de regularização das ampliações do Hospital Unimed Bauru”, explica o presidente da cooperativa, Marcus Vinícius Marques.

A audiência atende ao disposto no Artigo 11, §1º, da Lei Municipal nº 6.626, e no Decreto nº 14.737, e será realizada em formato híbrido, permitindo a participação tanto presencial quanto on-line da comunidade. O encontro é aberto à população e contará também com o convite a membros dos Conselhos Municipais de Habitação, a associações de moradores e do Conselho do Município de Bauru, além de demais autoridades municipais e interessados no tema.

A participação presencial ocorrerá no auditório do Hospital Unimed Bauru, localizado no 2º andar do Prédio Administrativo. A audiência também será transmitida pelo Youtube, através do link https://www.youtube.com/live/bo2EShdYx3M?si=UDPCCKON8Ioy65pp