O Festival Samba'uru 2026 começa nesta sexta-feira (11), em Bauru, com uma programação dedicada à valorização da cultura do samba como patrimônio cultural brasileiro. Nesta edição, o evento ocupa diferentes espaços da cidade, até o próximo dia 18, unindo formação, memória, música, dança, teatro, artes visuais e rodas de conversa para aproximar novos públicos do universo do samba.

A abertura será no Centro Cultural Tobias Terceiro, com apresentação do Dj Fino e show de Eliel. No sábado (12), o DEA recebe uma programação durante o dia dedicada à formação artística, com Marcos Prado, Victor Allonzo, Pety, Renatinho, Moreno Zanandré, Michel Ferreira e Mestre Moleza.

No fim da tarde, Tobias Terceiro sedia o baile temático "Suingue do Icarahy — Especial Chic Show", inspirado nos tradicionais bailes black. Mais tarde, ocorre o “Samba da meia-noite” com Jô Moura, no Cabos e Soldados.