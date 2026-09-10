O Festival Samba'uru 2026 começa nesta sexta-feira (11), em Bauru, com uma programação dedicada à valorização da cultura do samba como patrimônio cultural brasileiro. Nesta edição, o evento ocupa diferentes espaços da cidade, até o próximo dia 18, unindo formação, memória, música, dança, teatro, artes visuais e rodas de conversa para aproximar novos públicos do universo do samba.
A abertura será no Centro Cultural Tobias Terceiro, com apresentação do Dj Fino e show de Eliel. No sábado (12), o DEA recebe uma programação durante o dia dedicada à formação artística, com Marcos Prado, Victor Allonzo, Pety, Renatinho, Moreno Zanandré, Michel Ferreira e Mestre Moleza.
No fim da tarde, Tobias Terceiro sedia o baile temático "Suingue do Icarahy — Especial Chic Show", inspirado nos tradicionais bailes black. Mais tarde, ocorre o “Samba da meia-noite” com Jô Moura, no Cabos e Soldados.
No domingo (13), o Sambódromo de Bauru terá estrutura completa de palco, praça de alimentação e área de convivência para o Encontro de Baterias, Desfile Akoni, show do projeto Nosso Samba e apresentação de Deboo.
Os dias seguintes seguem com a programação formativa, com vivências abertas de dança e percussão no dia 14, lançamento oficial da Liab, retorno do programa Casa de Bamba e do Prêmio Tamborim de Ouro e show de Jô Moura (dia 15), estreia de "Zé — O Espetáculo", da Companhia Kemet, no Teatro Municipal (dia 16), e uma experiência imersiva entre gastronomia, música e dança com o espetáculo Ginga!, do Estashow (17).
O encerramento será no dia 18 de setembro, na Praça da Hípica, com show de Sambadores em uma grande celebração popular aberta à comunidade. O Samba'uru 2026 tem como públicos prioritários sambistas, escolas de samba, músicos, dançarinos, estudantes, jovens, famílias, pesquisadores, artistas, turistas culturais e a comunidade em geral.
Programação Festival Samba'uru
Entrada: gratuita (conforme programação de cada dia)
11 de setembro, sexta-feira
À partir das 20h | Local: Centro Cultural Tobias Terceiro
Rua Pedro Fernandes, 9-5 Jd Ferraz | Bauru
Abertura oficial do Samba'uru, uma noite para conhecer o festival por meio da música e da confraternização com DJ Fino e show com Eliel
12 de setembro, sábado
À partir das 9h | Local: DEA
Avenida Nações Unidas, 7-9
Momento dedicado à formação artística com oficinas, vivências e troca de conhecimentos entre artistas e participantes, com Marcos Prado, Victor Allonzo, Pety, Renatinho, Moreno Zanandré, Michel Ferreira e Mestre Moleza.
Das 18h às 22h | Local: Centro Cultural Tobias Terceiro
Rua Pedro Fernandes, 9-5 Jd Ferraz | Bauru
No período da noite, um baile temático inspirado nos tradicionais bailes black e na cultura dos grandes clubes sociais com o Baile Suingue de Icarahy - Especial Chic Show e DJ Ding
À partir das 23h | Local: Cabos e soldados
Samba da meia noite com Jô Moura
13 de setembro, domingo
À partir das 14h | Local: Sambódromo de Bauru
A programação reúne samba, moda, formação, gastronomia e celebração da cultura carnavalesca, em um grande encontro popular do festival com encontro de Baterias, Desfile Akoni, Show do projeto Nosso Samba e Show com Deboo
14 de setembro, segunda-feira
Às 20h20 | Local: Centro Cultural Tobias Terceiro
Vivência aberta de dança e percussão, para aproximar novos públicos e o público antigo da cultura do samba por meio de aulas de samba, vivência de dança e oficina de percussão
15 de setembro, terça-feira
Às 20h | Local: Centro Cultural Tobias Terceiro
Dia dedicado à memória e ao fortalecimento do carnaval de Bauru com diversas atividades como o lançamento oficial da LIAB, o retorno do programa Casa de Bamba, relançamento do Prêmio Tamborim de Ouro e para encerrar o show de Jô Moura
16 de setembro, quarta-feira
Às 20h | Local: Teatro Municipal “Celina Lourdes Alves Neves”
Integração entre teatro e cultura popular por meio do lançamento de Zé “O Espetáculo”, produção da Companhia Kemet
17 de setembro, quinta-feira
Às 20h | Local: Centro Cultural Tobias Terceiro
Experiência imersiva entre gastronomia, música e dança com Estashow. Espetáculo GINGA! Jantar Temático
18 de Setembro, sexta-feira
Às 20h | Local: Praça da Hípica
Encerramento popular do festival em um momento de celebração com artistas e comunidade no Show com Sambadores