A Companhia Saneamento de Bauru (CSB) disponibilizou um novo canal de atendimento pelo WhatsApp (14) 3014-2026 para facilitar o acesso dos clientes a serviços digitais neste período de transição. O atendimento pelo WhatsApp está voltado para a emissão da segunda via da conta, consulta ao código de pagamento e identificação do número da unidade consumidora. O acesso pode ser feito de forma simples, bastando informar o CPF ou CNPJ vinculado ao cadastro, com toda a segurança e respeito à LGPD.

Com esta iniciativa, a CSB amplia as opções de atendimento à população, com o objetivo de dar mais agilidade às solicitações, além de contribuir para reduzir a demanda concentrada no 0800 014 2026, que funciona normalmente como canal oficial da companhia. As mesmas opções também estão disponíveis no site da CSB que é o saneamentobauru.com.br , por meio do chat identificado por um ícone laranja, localizado no canto inferior direito da página, tanto no computador quanto no smartphone.

De acordo com a CSB, novas funcionalidades serão disponibilizadas gradualmente nos canais digitais, conforme a evolução do processo de implantação do atendimento. A companhia reforça que os clientes que ainda não receberam a fatura impressa ou que precisam consultar informações sobre a conta podem acessar, a partir de agora, o WhatsApp, o site ou entrar em contato pelo 0800.