A 19ª edição do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino da FIVB já tem suas oito equipes definidas. Entre os dias 8 e 13 de dezembro, o Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo, receberá clubes da América do Sul, Europa, Ásia e África. Os participantes e a divisão dos grupos foram anunciados nesta terça-feira (8). Será a quarta vez que a capital paulista sediará a competição, após as edições de 1991, 1994 e 2025.

Brasil terá dois representantes

Anfitrião e campeão mundial em 2012, o Osasco São Cristóvão Saúde busca o segundo título. O elenco conta com nomes como a levantadora italiana Marta Bechis, a oposta polonesa Magdalena Stysiak e a ponteira italiana Anastasia Guerra. O SESI Vôlei Bauru garantiu a vaga ao conquistar, pela primeira vez, o Campeonato Sul-Americano de Clubes, em fevereiro, no Peru. A equipe poderá contar com a levantadora campeã olímpica Dani Lins, a central Diana Duarte e a oposta norte-americana Morgahn Fingall.