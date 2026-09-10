A 19ª edição do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino da FIVB já tem suas oito equipes definidas. Entre os dias 8 e 13 de dezembro, o Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo, receberá clubes da América do Sul, Europa, Ásia e África. Os participantes e a divisão dos grupos foram anunciados nesta terça-feira (8). Será a quarta vez que a capital paulista sediará a competição, após as edições de 1991, 1994 e 2025.
Brasil terá dois representantes
Anfitrião e campeão mundial em 2012, o Osasco São Cristóvão Saúde busca o segundo título. O elenco conta com nomes como a levantadora italiana Marta Bechis, a oposta polonesa Magdalena Stysiak e a ponteira italiana Anastasia Guerra. O SESI Vôlei Bauru garantiu a vaga ao conquistar, pela primeira vez, o Campeonato Sul-Americano de Clubes, em fevereiro, no Peru. A equipe poderá contar com a levantadora campeã olímpica Dani Lins, a central Diana Duarte e a oposta norte-americana Morgahn Fingall.
Alianza Lima completa representantes sul-americanos
Terceiro colocado no Campeonato Sul-Americano de Clubes, o Club Alianza Lima disputará o Mundial pela segunda vez consecutiva. Em 2025, a equipe terminou na sexta colocação. Hexacampeão peruano e duas vezes vice-campeão sul-americano, o clube conta com nomes como a levantadora colombiana María Marín, a oposta norte-americana Taylor Fricano e a ponteira argentina Daniela Bulaich.
Turquia terá dois clubes
As duas equipes europeias classificadas são turcas. Maior campeão da história do torneio, com quatro títulos, o VakifBank SK chega ao Mundial após conquistar a Liga dos Campeões da CEV. Entre os destaques estão a oposta sérvia Tijana Bošković e as turcas Zehra Güneş e Naz Aydemir Akyol. O Eczacıbaşı Peron Istanbul, tricampeão mundial, também estará na competição. O elenco previsto conta com a oposta italiana Ekaterina Antropova, campeã olímpica e MVP do último Mundial de Clubes, além das turcas Elif Şahin e Ebrar Karakurt e da japonesa Mayu Ishikawa.
Ásia e África completam lista
O NEC Red Rockets Kawasaki, do Japão, disputará o Mundial pela segunda vez. Tricampeão asiático, o clube conta com as japonesas Nichika Yamada e Tsukasa Nakagawa e a italiana Sylvia Nwakalor. Também da Ásia, o Zhetysu VC, do Cazaquistão, retorna ao torneio após terminar a edição de 2025 na sétima colocação.
Representante africano, o Al Ahly SC, do Egito, fará sua estreia no Mundial. Atual campeão africano, o clube é treinado pelo brasileiro Paulinho Milagres e conta com atletas da seleção egípcia.
Como funciona
Os oito clubes foram divididos em dois grupos de quatro. A fase de grupos será disputada nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, em turno único. As semifinais acontecem no dia 12, com o primeiro colocado de cada grupo enfrentando o segundo colocado da outra chave. No dia 13, serão disputadas as decisões do terceiro lugar e do título. Cada dia da fase de grupos terá duas sessões, com dois jogos por sessão. Os ingressos serão vendidos por sessão, permitindo ao público acompanhar duas partidas com uma única entrada.
SERVIÇO
Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino da FIVB — São Paulo 2026
Datas: 8 a 13 de dezembro de 2026
Local: Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques — Tatuapé, São Paulo (SP)
Fase de grupos: 8, 9 e 10 de dezembro
Semifinais: 12 de dezembro
Terceiro lugar e final: 13 de dezembro
Venda oficial: Ticketmaster - https://www.ticketmaster.com.br/event/mundial-de-clubes-feminino-de-voleibol-2026-venda-geral
Fase de grupos
Grupo A
Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil) — clube anfitrião
NEC Red Rockets Kawasaki (Japão) — campeão da Liga dos Campeões da AVC 2026
Eczacıbaşı Peron Istanbul (Turquia) — vice-campeão da Liga dos Campeões da CEV 2025/26
Club Alianza Lima (Peru) — terceiro colocado no Campeonato de Clubes da CSV 2025/26
Grupo B
VakifBank SK (Turquia) — campeão da Liga dos Campeões da CEV 2025/26
SESI Vôlei Bauru (Brasil) — campeão do Campeonato de Clubes da CSV 2025/26
Al Ahly SC (Egito) — campeão do Campeonato Africano de Clubes (CAVB)
Zhetysu VC (Cazaquistão) — vaga pela Liga dos Campeões da AVC 2026
Tabela de jogos
Fase de grupos
Terça-feira, 8 de dezembro
Sessão 1
10h00 – (A) NEC Red Rockets Kawasaki x Eczacıbaşı Peron Istanbul
13h30 – (B) VakifBank SK x Zhetysu VC
Sessão 2
17h00 – (B) SESI Vôlei Bauru x Al Ahly SC
20h30 – (A) Osasco São Cristóvão Saúde x Club Alianza Lima
Quarta-feira, 9 de dezembro
Sessão 1
10h00 – (B) VakifBank SK x Al Ahly SC
13h30 – (A) NEC Red Rockets Kawasaki x Club Alianza Lima
Sessão 2
17h00 – (B) SESI Vôlei Bauru x Zhetysu VC
20h30 – (A) Osasco São Cristóvão Saúde x Eczacıbaşı Peron Istanbul
Quinta-feira, 10 de dezembro
Sessão 1
10h00 – (B) Al Ahly SC x Zhetysu VC
13h30 – (A) Eczacıbaşı Peron Istanbul x Club Alianza Lima
Sessão 2
17h00 – (B) VakifBank SK x SESI Vôlei Bauru
20h30 – (A) Osasco São Cristóvão Saúde x NEC Red Rockets Kawasaki
Semifinais
Sábado, 12 de dezembro
Sessão única
16h00 – (SF1) 1º do Grupo B x 2º do Grupo A
20h00 – (SF2) 1º do Grupo A x 2º do Grupo B
Finais
Domingo, 13 de dezembro
Sessão única
16h00 – (Disputa da medalha de bronze) Perdedor da SF1 x Perdedor da SF2
20h00 – (Disputa da medalha de ouro) Vencedor da SF1 x Vencedor da SF2