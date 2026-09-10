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VÔLEI FEMININO

Mundial de Clubes reúne oito equipes em SP

da Redação
| Tempo de leitura: 4 min
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João Pires/Fotojump
Clubes disputam o título entre 8 e 13 de dezembro, no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo
Clubes disputam o título entre 8 e 13 de dezembro, no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo

A 19ª edição do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino da FIVB já tem suas oito equipes definidas. Entre os dias 8 e 13 de dezembro, o Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo, receberá clubes da América do Sul, Europa, Ásia e África. Os participantes e a divisão dos grupos foram anunciados nesta terça-feira (8). Será a quarta vez que a capital paulista sediará a competição, após as edições de 1991, 1994 e 2025.

Brasil terá dois representantes

Anfitrião e campeão mundial em 2012, o Osasco São Cristóvão Saúde busca o segundo título. O elenco conta com nomes como a levantadora italiana Marta Bechis, a oposta polonesa Magdalena Stysiak e a ponteira italiana Anastasia Guerra. O SESI Vôlei Bauru garantiu a vaga ao conquistar, pela primeira vez, o Campeonato Sul-Americano de Clubes, em fevereiro, no Peru. A equipe poderá contar com a levantadora campeã olímpica Dani Lins, a central Diana Duarte e a oposta norte-americana Morgahn Fingall.

Alianza Lima completa representantes sul-americanos

Terceiro colocado no Campeonato Sul-Americano de Clubes, o Club Alianza Lima disputará o Mundial pela segunda vez consecutiva. Em 2025, a equipe terminou na sexta colocação. Hexacampeão peruano e duas vezes vice-campeão sul-americano, o clube conta com nomes como a levantadora colombiana María Marín, a oposta norte-americana Taylor Fricano e a ponteira argentina Daniela Bulaich.

Turquia terá dois clubes

As duas equipes europeias classificadas são turcas. Maior campeão da história do torneio, com quatro títulos, o VakifBank SK chega ao Mundial após conquistar a Liga dos Campeões da CEV. Entre os destaques estão a oposta sérvia Tijana Bošković e as turcas Zehra Güneş e Naz Aydemir Akyol. O Eczacıbaşı Peron Istanbul, tricampeão mundial, também estará na competição. O elenco previsto conta com a oposta italiana Ekaterina Antropova, campeã olímpica e MVP do último Mundial de Clubes, além das turcas Elif Şahin e Ebrar Karakurt e da japonesa Mayu Ishikawa.

Ásia e África completam lista

O NEC Red Rockets Kawasaki, do Japão, disputará o Mundial pela segunda vez. Tricampeão asiático, o clube conta com as japonesas Nichika Yamada e Tsukasa Nakagawa e a italiana Sylvia Nwakalor. Também da Ásia, o Zhetysu VC, do Cazaquistão, retorna ao torneio após terminar a edição de 2025 na sétima colocação.
Representante africano, o Al Ahly SC, do Egito, fará sua estreia no Mundial. Atual campeão africano, o clube é treinado pelo brasileiro Paulinho Milagres e conta com atletas da seleção egípcia.

Como funciona

Os oito clubes foram divididos em dois grupos de quatro. A fase de grupos será disputada nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, em turno único. As semifinais acontecem no dia 12, com o primeiro colocado de cada grupo enfrentando o segundo colocado da outra chave. No dia 13, serão disputadas as decisões do terceiro lugar e do título. Cada dia da fase de grupos terá duas sessões, com dois jogos por sessão. Os ingressos serão vendidos por sessão, permitindo ao público acompanhar duas partidas com uma única entrada.

SERVIÇO

Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino da FIVB — São Paulo 2026

Datas: 8 a 13 de dezembro de 2026

Local: Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques — Tatuapé, São Paulo (SP)

Fase de grupos: 8, 9 e 10 de dezembro

Semifinais: 12 de dezembro

Terceiro lugar e final: 13 de dezembro

Venda oficial: Ticketmaster - https://www.ticketmaster.com.br/event/mundial-de-clubes-feminino-de-voleibol-2026-venda-geral

Fase de grupos

Grupo A

Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil) — clube anfitrião

NEC Red Rockets Kawasaki (Japão) — campeão da Liga dos Campeões da AVC 2026

Eczacıbaşı Peron Istanbul (Turquia) — vice-campeão da Liga dos Campeões da CEV 2025/26

Club Alianza Lima (Peru) — terceiro colocado no Campeonato de Clubes da CSV 2025/26

Grupo B

VakifBank SK (Turquia) — campeão da Liga dos Campeões da CEV 2025/26

SESI Vôlei Bauru (Brasil) — campeão do Campeonato de Clubes da CSV 2025/26

Al Ahly SC (Egito) — campeão do Campeonato Africano de Clubes (CAVB)

Zhetysu VC (Cazaquistão) — vaga pela Liga dos Campeões da AVC 2026

Tabela de jogos

Fase de grupos

Terça-feira, 8 de dezembro

Sessão 1

10h00 – (A) NEC Red Rockets Kawasaki x Eczacıbaşı Peron Istanbul

13h30 – (B) VakifBank SK x Zhetysu VC

Sessão 2

17h00 – (B) SESI Vôlei Bauru x Al Ahly SC

20h30 – (A) Osasco São Cristóvão Saúde x Club Alianza Lima

Quarta-feira, 9 de dezembro

Sessão 1

10h00 – (B) VakifBank SK x Al Ahly SC

13h30 – (A) NEC Red Rockets Kawasaki x Club Alianza Lima

Sessão 2

17h00 – (B) SESI Vôlei Bauru x Zhetysu VC

20h30 – (A) Osasco São Cristóvão Saúde x Eczacıbaşı Peron Istanbul

Quinta-feira, 10 de dezembro

Sessão 1

10h00 – (B) Al Ahly SC x Zhetysu VC

13h30 – (A) Eczacıbaşı Peron Istanbul x Club Alianza Lima

Sessão 2

17h00 – (B) VakifBank SK x SESI Vôlei Bauru

20h30 – (A) Osasco São Cristóvão Saúde x NEC Red Rockets Kawasaki

Semifinais

Sábado, 12 de dezembro

Sessão única

16h00 – (SF1) 1º do Grupo B x 2º do Grupo A

20h00 – (SF2) 1º do Grupo A x 2º do Grupo B

Finais

Domingo, 13 de dezembro

Sessão única

16h00 – (Disputa da medalha de bronze) Perdedor da SF1 x Perdedor da SF2

20h00 – (Disputa da medalha de ouro) Vencedor da SF1 x Vencedor da SF2

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