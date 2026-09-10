As audiências de custódia realizadas nestas quarta-feira (9) e quinta-feira (10) para Hamilton Libório Agle (presidente da Estre Ambiental), Talita de Andrade Soares Chieregatti (funcionária da Estre); Vitor João de Freitas Costa (ex-secretário de Negócios Jurídicos); Cilene Bordezan (ex-secretária de Meio Ambiente); e Sara Moura de Jesus (ex-secretária-adjunta de Meio Ambiente de Bauru); Gisele Moreti (presidente da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região - Ascam) e seu marido Valdomiro Pereira da Silva Filho não apontaram irregularidades no cumprimento dos mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça. Com isso, todos permanecerão presos. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

De acordo com o Tribunal, as audiências tiveram a finalidade específica de verificar as condições e a regularidade do cumprimento das ordens judiciais de prisão. Como não foram identificadas irregularidades, não houve motivo, nessa etapa, para o relaxamento das prisões. A defesa de Cilene Bordezan pede a conversão da prisão em regime fechado para prisão domiciliar. O pedido foi enviado pela Justiça para manifestação do Gaeco antes da decisão final.

Trata-se de cumprimento de mandados de prisão temporária. As audiências de custódia não representam uma análise do mérito das acusações investigadas pelo Ministério Público.